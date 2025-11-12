Con la presencia de algunos hinchas peruanos en el estadio, la blanquirroja de Manuel Barreto juega su segundo amistoso.
Con la presencia de algunos hinchas peruanos en el estadio, la blanquirroja de Manuel Barreto juega su segundo amistoso.
Redacción EC
Redacción EC

Pese a no tener aún al entrenador oficial de la , para el próximo proceso de Eliminatorias, la blanquirroja sigue sumando minutos y otorgando la oportunidad a varios elementos de mostrarse.

Esta tarde en San Petersburgo, ante la presencia de un nutrido grupo de peruanos, se presenta en el segundo amistoso de fecha FIFA, bajo el mando de Manuel Barreto.

El Himno Nacional del Perú retumba en Rusia para el amistoso FIFA de Perú vs Rusia. (Video: América TV)

Como se recuerda, la era del joven entrenador peruano inició con derrota de 2-1 en Santiago ante Chile, con un autogol de Matías Lazo sobre el final del partido.

Perú se enfrenta este miércoles 12 de noviembre ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodia (hora peruana).

En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

