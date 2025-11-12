Pese a no tener aún al entrenador oficial de la selección peruana, para el próximo proceso de Eliminatorias, la blanquirroja sigue sumando minutos y otorgando la oportunidad a varios elementos de mostrarse.
LEE TAMBIÉN: Rodrigo Ureña: “He repasado el partido ante Palmeiras mil veces en mi cabeza. Fue desastroso, ese día no nos salió nada”
Esta tarde en San Petersburgo, ante la presencia de un nutrido grupo de peruanos, se presenta en el segundo amistoso de fecha FIFA, bajo el mando de Manuel Barreto.
Como se recuerda, la era del joven entrenador peruano inició con derrota de 2-1 en Santiago ante Chile, con un autogol de Matías Lazo sobre el final del partido.
Perú se enfrenta este miércoles 12 de noviembre ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodia (hora peruana).
En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).
