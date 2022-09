En las últimas horas se filtró un audio en el que Byron Castillo , revela que su verdadera nacionalidad es colombiana y no ecuatoriana, según afirmó el diario inglés Daily Mail. Tras ello, este hecho pone en aprietos a la selección de Ecuador y la posibilidad de quedar fuera del Mundial Qatar 2022 .

Sin embargo, antes de que se conociera el material, el abogado del actual jugador de León de México precisó que su patrocinado no tendría la obligación de declarar ante la FIFA.

En primera instancia, el secretario de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Jorge Yunge, expresó su disgusto al no recibir respuesta por parte de la FIFA, luego de que la Federación Chilena haya presentado la apelación sobre el caso.

“Estamos profundamente preocupados por las demoras en el procedimiento. Este es un caso en el que la resolución impacta en el torneo de la Copa del Mundo, que debe comenzar el 20 de noviembre, y, por tanto, esperaríamos respuestas y fallos rápidos, como ha sucedido en otros casos”, precisó Yunge.

Bajo ese contexto, Andrés Holguín, abogado de Castillo, manifestó que el futbolista no tiene la obligación de asistir a la audiencia que está programada para este 15 de septiembre.

"La FIFA ha conminado a la FEF para que Byron (Castillo) esté en la audiencia el 15 de septiembre. Nosotros estamos trabajando una respuesta".



Ab. Andrés Holguín



“No tiene la obligación legal de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar. No es como Estados Unidos”, detalló Holguín.

Además, arremetió contra los directivos chilenos por insistir a la máxima entidad deportiva: “No es noticia ni inconveniente, es muy probable que el jugador ni siquiera aparezca a declarar. Este partido se puede jugar por tres días seguidos, diez veces, y el resultado va a seguir siendo el mismo”, sentenció el letrado.