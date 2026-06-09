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La selección peruana está en plena búsqueda de su estilo al mano de Mano Menezes como entrenador. Y en la última fecha FIFA pudo lograr su primera victoria ante Haití, aunque luego llegó la derrota en manos de España.
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El balance en estos dos amistosos internacionales tuvo un balance positivo para ‘La Bicolor’ en el ranking FIFA.
La selección peruana subió una posición en el rankig. Ahora ocupa la posición 52 con un total de 1457.69 puntos.