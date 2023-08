El delantero del FBC Melgar, Bernardo Cuesta, analizó la posibilidad de ser convocado por el entrenador Juan Reynoso a la Selección Peruana y afrontar las Eliminatorias 2026 ante la ausencia de Gianluca Lapadula, quien estará de baja por tres meses debido a una lesión.

Para el futbolista el deseo por ser llamado está, pero que no depende de él.

MÁS INFORMACIÓN | FPF confirma lesión de Lapadula y el tiempo que estará fuera de las canchas

“No puedo decir nada, si puedo o no puedo, si me tendrán en cuenta o no, yo trabajo en Melgar para hacer las cosas bien acá, si llega a darse, bienvenido sea. Uno siempre apoyando a la Selección y más aún al comando técnico que lo conozco”, dijo el atacante a los medios.

“No sé si puedo o no, lo desconozco, estoy entrenando acá. A qué jugador no le gustaría representar a la Selección en un país que me dio mucho, pero también sé que hay muchos jóvenes que están delante mío y que están haciendo bien las cosas”, agregó tras la victoria de Melgar sobre Sport Boys (2-0).

Por otro lado, Bernardo Cuesta se refirió al buen momento que atraviesa Melgar en la Liga1 Betsson luego del importante triunfo de visita ante los ‘rosados’, que le permite ubicarse en la cima de la tabla de posiciones.

“El equipo hizo un gran partido y son tres puntos importantes para seguir avanzando. Es un paso que dimos en este torneo, nunca se está tranquilo, siempre hay que seguir mejorando y creciendo, enfrentamos a un equipo difícil pero pudimos lograr el triunfo que era lo que queríamos”, apuntó.

REVISA AQUÍ | Abono Bicolor: dónde comprar entradas y cuándo salen por Eliminatorias hacia el Mundial 2026