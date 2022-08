La historia de Melgar, fundado el 25 de marzo de 1915, puede resumirse en cuatro nombres: Eduardo ‘Patato’ Másquez, el primer gran ídolo; Genaro ‘Chivo’ Neyra, el figura de la primera estrella; Ysrael Zuñiga y -¿por qué no?- Bernardo Cuesta. Todos delanteros, todos goleadores, todos campeones. Representantes de las épocas doradas del ‘Dominó’, que hoy ven en Bernie al gran referente de este histórico Melgar, que va en busca de su primera final en la Sudamericana -chocará con Independiente del Valle en las semifinales-, camino a ser ídolo.

Es muy probable que ningún arequipeño se imaginó en el 2012 que ese delantero de 23 años argentino, de metro ochenta y ancho como un tractor, que llegaba desde Tiro Federal del Ascenso de su país y firmó por apenas tres meses, hoy, diez años después, sería el goleador histórico del club con 152 tantos, superando los 123 del Chivo Neyra y los 116 de Cachete Zúñiga. Y es, además, el máximo anotador de la actual edición de la Sudamericana con ocho anotaciones.

Ningún arequipeño se lo imaginó. Ni el propio Bernardo que ese año era la primera vez que salía de su país probando suerte en otro club. Tampoco nadie pensó que a estas alturas, con 33 años, Cuesta tendría el sueño de jugar por la selección peruana, y que el hincha peruano también lo pida.

“Siempre estuvo dispuesto a la selección y a nacionalizarse. Nunca dudó en hacer los trámites. Seguro le hubiese gustado estar. A lo mejor, algún día en un amistoso. Uno sabe que los tiempos se van terminando. Si hay la chance de sacarse una foto con la camiseta de la selección, sería un gran recuerdo de por vida”, comentó Gabriel Cuesta, el padre del goleador, sobre los deseos de su hijo.

Con 33 años, quizá en el mejor momento de su carrera, Bernardo, nacido en Santa Fe, se ilusiona con vestir la camiseta de un seleccionado nacional. Nunca pudo hacerlo con la de su país, ni siquiera en menores, pero Perú, y sobre todo Arequipa, parece ser su lugar en el mundo. Ahora, la pregunta es: ¿qué tan real es la opción de que eso ocurra?

¿Cuándo podría jugar Bernardo Cuesta por la selección peruana?

El deseo está, aunque es necesario señalar que el motivo más fuerte por el que Bernardo Cuesta quiere nacionalizarse es no ocupar una plaza de extranjeros en Melgar. “En Perú no vestiré camiseta de otro equipo, solo voy a jugar por Melgar. Lo tengo decidido”, había señalado hace algunos meses, dejando en claro que no tiene problemas en retirarse en el conjunto arequipeño.

Pero la decisión de nacionalizarse, como un efecto dominó, podría abrirle la posibilidad de la selección peruana, aunque los tiempos parecen decir todo lo contrario.

La adquisición de la ciudadanía peruana no es el único requisito para que pueda ser llamado por Juan Reynoso. La FIFA exige que un futbolista permanezca al menos cinco años en el país al que va a representar, una regla que el delantero no pudo cumplir por sus pasajes por otros clubes del exterior.

Reglamento FIFA.

Bernardo llegó en 2012 y se mantuvo hasta 2014. Luego fichó por The Strongest de Bolivia. En 2015 regresó a Arequipa para vivir su segunda etapa (2015-2017) en la que salió campeón con Reynoso como entrenador. En 2017 jugó en Junior de Colombia y Huachipato de Chile, para retornar a Melgar y vivir su tercera etapa (2018-2019). En 2020 intentó nuevamente en el extranjero: Buriram United de Tailandia primero y Puebla de México después. Desde 2021 vive su cuarta era en la ciudad blanca.

Por eso, de darse el caso de permanecer en el Perú y obtener la nacionalidad, Cuesta recién sería elegible para 2026, año del Mundial de Norteamérica , aunque para entonces ya tendría 37 años.