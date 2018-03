Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, reveló el motivo que lo llevó a convocar a Beto da Silva en lugar de Claudio Pizarro, para los amistosos que sostendrá Perú ante Croacia e Islandia el 23 y 27 de marzo, respectivamente. Como se sabe, a pesar de que ambos elementos no tienen continuidad en sus clubes, el argentino se inclinó por llamar al delantero del Argentinos Juniors.

"Muchos ven a la selección con el significado que representa un club o un sitio de pruebas, nosotros no citamos chicos, sino hombres. Beto es un muchacho que nosotros siempre hemos seguido y tenemos en consideración. Si bien no está jugando y ha cambiado mucho de clubes en los últimos años, queremos verlo y confirmar cómo está anímica y futbolísticamente".

Asimismo, el ‘Tigre’ se refirió al no llamado de Pizarro: "Siempre hemos dicho que llamar a jugadores de avanzada edad tiene que ver mucho con el día a día. El caso de Claudio se verá cuando tenga que entregarse una lista final y se analizará, no solo es su presente, sino también cual ha sido su nivel en los últimos tiempos".

Con el gol marcado al Stuttgart en la Bundesliga, Claudio Pizarro logró anotar después de casi un año. Mientras tanto, Beto Da Silva ha sumado apenas 42 minutos en Argentinos Juniors y todavía no logra marcar. Por ahora, con miras al Mundial de Rusia 2018, el ex elemento de Sporting Cristal lleva la delantera al ex capitán de la selección peruana.