La selección peruana atraviesa un complicado partido frente a España en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. Luego de cerrar el primer tiempo con una desventaja de 2-0, la blanquirroja recibió un nuevo golpe en el complemento cuando un centro de Yéremy Pino terminó en un autogol de Pedro Gallese, ampliando la ventaja de España a 3-0 en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.
El tercer tanto de España llegó tras una desafortunada acción de Pedro Gallese. El arquero peruano no pudo controlar correctamente una jugada y el balón terminó ingresando a su propia portería. La acción representó un duro golpe para la blanquirroja, que hasta ese momento intentaba mantenerse en partido pese a la diferencia en el marcador.
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El amistoso frente a España es una nueva evaluación para el proceso encabezado por Mano Menezes. Más allá del resultado, el encuentro sirve para observar variantes, corregir errores y continuar la construcción de una idea futbolística de cara a los próximos desafíos internacionales.
Nuevo inicio para la selección peruana bajo la dirección de Mano Menezes. Se destacan debutantes con la bicolor, excepto Diego Romero que aún espera minutos. Incluye porteros universitarios y jugadores como Marco Guamán, ampliando el grupo de convocados en esta etapa de recambio.