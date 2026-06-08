La selección peruana atraviesa un complicado partido frente a España en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. Luego de cerrar el primer tiempo con una desventaja de 2-0, la blanquirroja recibió un nuevo golpe en el complemento cuando un centro de Yéremy Pino terminó en un autogol de Pedro Gallese, ampliando la ventaja de España a 3-0 en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El tercer tanto de España llegó tras una desafortunada acción de Pedro Gallese. El arquero peruano no pudo controlar correctamente una jugada y el balón terminó ingresando a su propia portería. La acción representó un duro golpe para la blanquirroja, que hasta ese momento intentaba mantenerse en partido pese a la diferencia en el marcador.

El amistoso frente a España es una nueva evaluación para el proceso encabezado por Mano Menezes. Más allá del resultado, el encuentro sirve para observar variantes, corregir errores y continuar la construcción de una idea futbolística de cara a los próximos desafíos internacionales.

Autogol de Pedro Gallese y España golea a la Selección Peruana en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. ⚽🔥



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