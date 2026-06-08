Resumen

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España marca el tercero tras una desafortunada acción de Gallese. Foto: Captura de video
España marca el tercero tras una desafortunada acción de Gallese. Foto: Captura de video
Por Redacción EC

La selección peruana atraviesa un complicado partido frente a España en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. Luego de cerrar el primer tiempo con una desventaja de 2-0, la blanquirroja recibió un nuevo golpe en el complemento cuando un centro de Yéremy Pino terminó en un autogol de Pedro Gallese, ampliando la ventaja de España a 3-0 en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

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