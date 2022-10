Los defensores levantaron un nuevo título con esa camiseta ‘Xeneize’ que disfrutó a finales de los sesenta con el ballet de Julio Meléndez y vio brillar a Nolberto Solano junto a Diego Maradona en la década del noventa. Zambrano sumó su quinta estrella (dos Copa de la Liga, dos Superligas y una Copa de Argentina) y se colocó a uno de José Pereda como el peruano con más trofeos en la historia de Boca. Advíncula, por su parte, tiene tres trofeos (Una Copa de la Liga, una Superliga y una Copa de Argentina).

“No hizo ningún gol, pero la tapada ante Benega (con el arco vacío y Rossi fuera de escena) en el primer tiempo se celebró casi como un tanto en La Bombonera. Tuvo algunos errores, es cierto, pero jugó una verdadera final. Con dientes apretados y también con criterio, sobre todo en el segundo tiempo ”, fue el análisis que hizo el diario Olé de Argentina sobre el desempeño de Carlos al que calificaron con ocho puntos, uno de los más altos.

“Pese a que Lucas Rodríguez se dejó caer en el área apenas sintió el contacto sobre un hombro, Advíncula hizo un penal infantil y complicó a Boca. Le costó el partido al peruano. Cometió muchas faltas y terminó amonestado”, señaló el citado medio sobre Advíncula, quien tuvo uno de los puntajes más bajos (5).

“Agradezco a mis compañeros porque hoy sacaron un partido bastante difícil. Soy un varón siempre pongo el pecho y asumo cuando cometo un error”, comentó el propio lateral derecho de la selección peruana sobre su bajo rendimiento.

Pero más allá de eso, el Perú celebra que dos de sus representantes vuelvan a levantar un título en tierras extranjeras con la bandera blanquirroja al lado. Cada uno llegó en momentos y contextos distintos; sin embargo, hoy se han ganado el cariño del hincha ‘Xeneize’. Por eso, tres periodistas argentinos nos ayudan a analizar el presente de ambos y la importancia en el equipo de Hugo Ibarra.

Bandera peruana y un título de Boca Juniors. Así celebraron los defensores el título.

Carlos Zambrano, una verdadera montaña rusa

Desde que llegó a Boca Juniors, Carlos Zambrano ha tenido que aprender a lidiar no solo contra delanteros rivales, sino también contra la crítica. A veces justificadas, otras no tanto. Pero el zaguero ha sido sumamente importante para la consecución de un nuevo título en la institución azul y oro.

“Hay un dato que explica la importancia de Zambrano para Boca. Y lo tiene como agregado a Luis. Con ellos en cancha, en este 2022, el equipo de Ibarra está invicto en La Bombonera. Once partidos, ocho victorias y tres empates. Además, hubo cinco vallas invictas , algo que no solo se le da mérito a Agustín Rossi”, nos dice Facundo Pérez, periodista que cubre a Boca Juniors en “D Sports Radio”, programa de DirecTV Sports.

El dato consolida al ‘Kaiser’ como uno de los mejores zagueros actualmente. Según Opta, el peruano es primero en despejes (61), efectividad de duelos (61.1%) y tiros bloqueados (11) entre los jugadores que disputaron 15 o más partidos en el torneo .

“En partidos importantes ha demostrado su categoría internacional. Siempre respondió y está muy bien considerado por el Consejo del Fútbol y por Juan Román Riquelme”, nos dice Gustavo Pereira, hombre de prensa de “Mundo Xeneize Radio”. “ Ha corregido desatenciones que tenía en la marca y está habituado a la camiseta de Boca . Respecto al incidente con Darío Benedetto, el responsable fue el delantero quien tuvo que cambiar de actitud frente a sus compañeros. El consejo valora que salió a jugar el segundo tiempo con marcas en su rostro y lo hizo muy bien”, añade.

El rendimiento de Carlos ha ido de menos a más. Relegado a tercer defensor en algún momento, la partida de Carlos Izquierdoz y la lesión de Marcos Rojo lo ha puesto como el líder en una defensa que se mueve a su voz. “Termina siendo muy importante en el juego y será fundamental para el equipo tenerlo en el primer trimestre del otro año porque Rojo no estará disponible”, señala Nicolás Migliavacca, periodista del diario Olé.

Pese a que el propio Juan Román Riquelme dijo que el central continuará en el club y renovará esta semana, El Comercio pudo conocer que aún no hay una respuesta por parte del jugador ni de su entorno. Detrás está Alianza Lima que busca repatriarlo para la Copa Libertadores del próximo año. Lo cierto es que después de unas de cal y otras de arena, con momentos buenos y malos como si fuera una montaña rusa, Zambrano parece haber encontrado su mejor rendimiento.

Luis Advíncula, de más a menos

“ Los últimos partidos no han sido buenos en lo personal . En Boca no puedes tener un mal partido siempre tienes que estar al 100. Soy autocrítico y sé que tengo que revertir rápido esto”, señaló Luis Advíncula. El lateral derecho que dejó el Rayo Vallecano en 2021 para vestirse de azul y oro, y que se ganó de entrada las palmas de toda La Bombonera, hoy no está en su mejor momento.

“Advíncula rápidamente se metió en el corazón del hincha con esfuerzo. Es un jugador experimentado que lo demuestra en el campo. Para Ibarra es el lateral derecho titular sin discusión . Sin embargo, últimamente no ha estado tan bien como antes”, indica Migliavacca.

¡A CELEBRAR, LUIS! 🤣 🇵🇪 Advíncula en las celebraciones de Boca Juniors tras el título en la Liga Profesional 2022.



Un tipo sincero… 😅 pic.twitter.com/9EBpxE0oTE — Pase Filtrado (@pasefiltradope) October 24, 2022

“Es titular, eso nadie lo duda. Pero en sus últimos partidos su nivel va de más a menos”, analiza Pereira, quien cree que aún está afectado psicológicamente por el penal fallado en el repechaje mundialista en el que Perú perdió ante Australia. “Los últimos partidos cometió errores que pudieron costar el campeonato. Debe mejorar”.

En medio de los festejos por un nuevo título, en el barrio de La Boca flamearon dos banderas peruanas. La de Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Ambos importantes en la liga ganada por el equipo más campeón del fútbol argentino con 73 trofeos en la vitrina.





