Derrotas, peleas internas y críticas, en eso se ha convertido el día a día de Boca Juniors. El equipo donde militan Luis Advíncula y Carlos Zambrano, no pasa su mejor etapa. Su mal momento se agravó aún más tras perder 1-0 ante Gimnasia por la jornada 19 de la Liga Profesional. Con este resultado se despidió del campeonato y se complica con la clasificación a la Copa Libertadores de 2022.

El mar de críticas comenzó a crecer desde que Jorge Ameal, antiguo aliado de Mauricio Macri, ganó las elecciones y se convirtió en nuevo presidente de Boca Juniors. Su ascenso como mandamás del club más ganador de Argentina fue gracias al apoyo de Juan Román Riquelme.

Meses atrás, Boca Juniors ya llegaba golpeado. Sobre todo, por la dura derrota ante River Plate en la final de la Copa Libertadores del 2018. Juan Román Riquelme buscó cambiarle la cara al equipo y contactó jugadores que se sentían identificados con el club.

Trajo de regreso a Miguel Ángel Russo para intentar ganar la Copa Libertadores. Algo que no consigue desde el 2007, justamente de la mano del técnico argentino lograron su última estrella en el torneo más importante de nuestro continente.

En su segundo periodo con Boca Juniors, Russo logró la Superliga Argentina, la Copa de la Liga Profesional y llegó a semifinales de la Copa Libertadores todo en el 2020. El trabajo del ex técnico de Alianza Lima comenzó a dar sus frutos. Sin embargo, este año las cosas no salieron como se esperaba.

Boca se fue eliminado de los Copa Libertadores en octavos. En el certamen local del primer semestre se había clasificado a la etapa final, en el segundo puesto de su grupo, y logró eliminar a River Plate por penales, pero cayó ante Racing en semifinales por la misma vía y no pudo lograr su tercer título local. Y en el nuevo Torneo Liga Profesional comenzó de la peor forma, consiguiendo cuatro puntos sobre 18.

Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata por la Liga Profesional. (Foto: AP)

Por esos resultados decidieron sacar a Miguel Ángel Russo quien aceptó que llegara este año Luis Advíncula como refuerzo de Boca Juniors. Los números del técnico acabaron con nota aprobatoria: en total dirigió 64 encuentros, de los cuales ganó 29, empató 23, perdió 12, 87 goles a favor y solo recibió 39.

Con la llegada de un inexperto Sabastián Bataglia las cosas en Boca comenzaron a mejorar. El equipo recuperó la confianza. Se clasificó a semifinales de la Copa Argentina donde enfrentará a Argentinos Juniors. Pero el quiebre vino luego de perder el clásico ante River Plate. Desde ahí se comenzó a criticar y cuestionar al técnico, jugadores y dirigentes.

AMDEP8153. LA PLATA (ARGENTINA), 04/08/2021.- El entrenador de Boca Miguel Ángel Russo dirige un partido del torneo argentino entre Boca Juniors y River Plate en el estadio Único en La Plata (Argentina). EFE/AGUSTIN MARCARIAN POOL

Toda esta ola de críticas aumentó cuando Riquelme decidió hablar con el plantel luego de perder 1-0 ante Gimnasia en la Bombonera. Se especuló mucho con lo que hizo Román. Pero fueron los mismos jugadores que dejaron en claro que nada malo había pasado.

“Nos llamó Román, había unos chicos en el micro, otros estábamos en el vestuario, y fuimos a hablar con él nada más. Nos dio sus palabras de apoyo, que nos teníamos que recuperar de lo que había pasado y que teníamos un partido muy importante por jugar, que tenía total confianza en nosotros. Fueron palabras de apoyo y de aliento, nos mostró que estaba con nosotros”, contó Izquierdoz, capitán de Boca.

-¿POR QUÉ SE CRITICA A BOCA?-

“En realidad, el tema de las críticas es relativo a mi manera de ver. Lo que sucede es que después de tantos años de éxitos de la época de Bianchi. Precisamente esa era dorada de Boca, dio a entender que era fácil ganar una Copa Libertadores, que era fácil ser campeón todos los años”, nos explica Pablo Lisotto, periodista de La Nación que más sabe sobre Boca Juniors.

Para Lisotto, hoy todo se le critica a Boca Juniors y se le exige ganar la Copa Libertadores. Si eso no pasa, nada sirve. El año está perdido. Para el periodista argentino hay un foco que trasciende de lo deportivo que es lo político. Y lamentablemente las críticas sanas y constructivas, se entremezclan con algunos intereses creados.

Carlos Zambrano frente a Jorge Carrascal. REUTERS/Gustavo Ortiz

“Se ha criticado mucho a Boca este año y Boca fue campeón en enero. Y después de ese título hubo un solo campeonato que lo ganó Colón donde Boca llegó a semifinales. Ahora tuvo un traspiés que lo dejó fuera de carrera por el título, pero es sentido común que no va a salir todos los años Boca”, agrega Lisotto.

Agrega que hay mucha gente que no quiere a Riquelme, mucha gente que desea que le vaya mal a este Boca, que celebra esta crisis deportiva. Y todo esto porque ya se comienzan a definir los bandos de las próximas elecciones, en diciembre de 2023. Allí seguramente por un lado va a estar Juan Román Riquelme y por otro algún candidato de la oposición.

Pablo Lisotto, periodista de La Nación de Argentina, nos cuenta sobre la actualidad de Boca Juniors.

Por el mismo camino va el comentario Marcelo Antonio Guerrero, periodista y columnista en “Muy Boca”. Para él, a Boca Juniors se le exige más que al resto. Siempre tienen al equipo Xeneize bajo la lupa.

“A Boca se le exige más que al resto, se lo analiza con microscopio. Ni a la Selección se le reclama tanto. Este año el equipo ganó un título y llegó a tres semifinales. Se lo critica como si estuviera por irse al descenso”, le comentó Guerrero a El Comercio.

Para el reconocido periodista Emiliano Pinsón, uno de los problemas, dentro de los tantos que tiene Boca Juniors, es la etapa de transición que vive el conjunto azul y oro. Además, pone énfasis en el nivel de los más experimentados.

“Hay varios temas con respecto a Boca. Entre otras cosas está en un momento de transición. Boca está poniendo muchos juveniles. Cosa que no hizo prácticamente nunca respecto a la cantidad. Hay un técnico que está aprendiendo, que da sus primeros pasos. Hay jugadores que no están en buen nivel. Eso me parece que hace que Boca sea tan irregular”, nos dice Pinsón.

-EL RENDIMIENTO DE LOS PERUANOS-

Para el fútbol peruano es muy importante que un club grande como Boca Juniors se fije en integrantes de la blanquirroja. No es fácil llegar y jugar en este equipo. Carlos Zambrano y Luis Advíncula estamparon su firma en medio de un contexto económico crítico que vive el balompié argentino.

El problema económico también es parte de este problema que vive Boca Juniors. Pablo Lisotto asegura que hoy no es negocio jugar en Argentina y que se le pide al club que contrate a jugadores estrellas, como si ellos aceptaran jugar con este contexto.

“Hoy por hoy, Boca no puede comprar jugadores caros, figuras del exterior. Como no puede comprarlo ningún equipo de Argentina. Pero nadie dice eso. El problema es Boca. Si Boca no trae a Cavani, dicen “qué mal Boca”. El fútbol argentino no tiene plata. No es negocio jugar en Argentina. Entonces hay que entender todo eso. Para no centrarse solamente en que sea el momento más criticado de Boca en los últimos años”, finaliza Lisotto.

Boca Juniors: entrevista a Emiliano Pinsón sobre la actualidad del conjunto argentino donde militan Carlos Zambrano y Luis Advíncula.

Sobre el rendimiento de Carlos Zambrano y Luis Advíncula, en redes sociales los hinchas de Boca Juniors son muy críticos con ambos jugadores. Lo cierto es que, hasta el momento, ninguno de los dos ha marcado la diferencia.

“A Zambrano le costó adaptarse. Él lo ha dicho. Tiene fuerte competencia en el puesto. Advíncula ya conocía el medio, pero también requiere de tiempo para acomodarse. Hoy es titular por la lesión de Weigandt”, comenta Marcelo Guerrero.

Por último, Emiliano Pinsón también comentó sobre el desempeño de ambos jugadores que fueron convocados a la selección peruana para la fecha de Eliminatorias. Para el periodista, ambos tienen mucha calidad.

“En cuanto Advíncula y Zambrano, el hincha de Boca está mirando de reojo a todos los refuerzos. Advíncula todavía no ha demostrado todo lo que puede dar. Zambrano ha tenido más partidos y es un jugador que se le nota la calidad. Con tantos chicos, se confunde el nivel que conocemos de él en la selección peruana”, sentenció Pinsón.

