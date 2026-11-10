Bolivia aterrizará en Lima este miércoles para enfrentar a Perú en Matute: conoce su itinerario. Foto: Selección de Bolivia
Bolivia aterrizará en Lima este miércoles para enfrentar a Perú en Matute: conoce su itinerario. Foto: Selección de Bolivia
Por Redacción EC

La selección de Bolivia llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre a las 9:30 p. m. para afrontar su próximo compromiso frente a Perú por la fecha FIFA. La delegación altiplánica se hospedará en el hotel Hilton de Miraflores, donde permanecerá durante su estadía en la capital antes del encuentro en Matute.

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