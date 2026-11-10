La selección de Bolivia llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre a las 9:30 p. m. para afrontar su próximo compromiso frente a Perú por la fecha FIFA. La delegación altiplánica se hospedará en el hotel Hilton de Miraflores, donde permanecerá durante su estadía en la capital antes del encuentro en Matute.

El combinado boliviano, dirigido por Óscar Villegas, visitará territorio peruano para disputar uno de sus compromisos de preparación en esta fecha internacional. El partido representa una nueva oportunidad para que ambos seleccionados continúen evaluando jugadores y ajustando sus equipos de cara a sus próximos desafíos.

¿Cuándo y dónde jugarán Perú vs. Bolivia?

El encuentro entre Perú y Bolivia está programado para este viernes 13 de noviembre, desde las 8:00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva.

El compromiso corresponde a la fecha FIFA de noviembre y marcará el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana en territorio nacional. Además, significará el regreso de la Blanquirroja a Matute después de más de dos años.

¿Cómo llegan Perú y Bolivia al amistoso internacional?

La selección peruana afrontará este compromiso bajo la dirección técnica del brasileño Mano Menezes, quien tendrá una nueva oportunidad para evaluar a sus convocados y consolidar una idea de juego. El entrenador llamó a 26 futbolistas, entre los que destacan Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena y Gianluca Lapadula.

Selección de Bolivia llegará a Lima este 11 de noviembre: conoce dónde se hospedará antes del partido. Foto: Selección de Bolivia

Una de las novedades es Francesco Andrealli, volante de 19 años que milita en el Como 1907 de Italia y que recibió su primera convocatoria. También destacan los regresos y oportunidades para futbolistas como Andy Polo, Luis Iberico y Maxloren Castro.

Por su parte, Bolivia llega con Óscar Villegas al mando y una convocatoria que apuesta por la renovación. De los 25 futbolistas inicialmente llamados, 16 tenían 23 años o menos. Entre sus principales nombres aparecen Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Moisés Paniagua y el experimentado arquero Carlos Lampe.

Además, el equipo altiplánico registró modificaciones en su convocatoria por lesiones de Jesús Maraude, John Velásquez y Richet Gómez. En su reemplazo fueron llamados Joaquín Barro y Guilmar Centella.

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¿Dónde ver Perú vs. Bolivia EN VIVO?

El amistoso internacional podrá verse en Perú a través de América Televisión, en señal abierta por los canales 4 y 704 HD. También estará disponible mediante la plataforma de streaming América TVGO.

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