Bolivia vs Argentina en vivo por la fecha 2 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Conoce cuándo juegan, a qué hora empieza el partido, dónde ver la transmisión por televisión y streaming, cómo llegan ambas selecciones, posibles alineaciones, entre otros detalles, y sigue aquí el encuentro en directo.

CUÁNDO ES BOLIVIA VS ARGENTINA

Bolivia recibe a la Argentina este martes 12 de septiembre del 2023 en el estadio Hernando Siles de La Paz, ubicado a 3.581 metros sobre el nivel del mar.

A QUÉ HORA JUEGA BOLIVIA VS ARGENTINA

El partido de Bolivia versus Argentina se juega a partir de las 16:00 horas de Bolivia (17:00 del Argentina). Mira a qué hora juegan según la zona horaria de tu país a continuación.

Perú: 15:00 horas

México: 14:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Estados Unidos (Miami): 16:00 horas

DÓNDE VER BOLIVIA VS ARGENTINA

El partido Bolivia vs Argentina por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas se puede ver por televisión en Bolivia a través del canal Tigo Sports y las siguientes empresas: Entel, Axs, Comteco, Cotas, XDigital, InterSatelital, Cosett, Cotap, Cotes, Coteor y Cablevisión Bolivia. FBF Play y Futbol.bo transmiten vía streaming. El juego lo pasan en Argentina por señal abierta en el canal TV Pública y por cable mediante TyC Sports. La transmisión también se puede ver online en TyC Sports Play, TV Pública, DirecTV GO DGO, Flow y Telecentro Play, mediante diversos dispositivos, como teléfonos smartphones (móvil), smart TV, tablets, computadores (PC), entre otros.

CONVOCADOS ARGENTINA

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Vila/ENG), Franco Armani (River Plate), Walter Benítez (PSV Eindhoden/NED) y Juan Musso (Atalanta/ITA).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP), Germán Pezzella (Betis/ESP), Gonzalo Montiel (Sevilla/ESP), Juan Foyth (Villarreal/ESP), Marcos Senesi (Bournemouth/ENG), Facundo Medina (Lens/FRA), Cristian Romero (Tottenham/ENG), Nicolás Tagliafico (Lyon/FRA), Nicolás Otamendi (Benfica/POR), Lucas Esquivel (Athletico Paranaense/BRA).

Volantes: Leandro Paredes (AS Roma, ITA), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid/ESP), Guido Rodríguez (Betis/ESP), Facundo Buonanotte (Brighton/ENG), Enzo Fernández (Chelsea/ENG), Alexis Mac Allister (Liverpool/ENG), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/GER), Alan Velazco (FC Dallas/USA), Bruno Zapelli (Athletico Paranaense/BRA) y Thiago Almada (Atlanta United/USA).

Delanteros: Lucas Beltrán (Fiorentina/ITA), Nicolás González (Fiorentina/ITA), Ángel Correa (Atlético de Madrid/ESP), Julián Álvarez (Manchester City/ENG), Alejandro Garnacho (Manchester United/ENG), Lionel Messi (Inter Miami/USA), Ángel Di María (Benfica/POR) y Lautaro Martínez (Inter de Milán/ITA).

CONVOCADOS BOLIVIA

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Braulio Uraezaña (Blooming), Guillermo Viscarra (The Strongest), Bruno Poveda (Wilstermann) y Mauricio Adorno (Palmaflor).

Defensas: Adrián Jusino (The Strongest), Luis Haquín (Deportivo Cali, Colombia), Diego Medina (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Baltika, Rusia), Carlos Roca (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar), Diego Bejarano (Bolívar), Pablo Vaca (Always Ready), Eduardo Álvarez (Royal Pari), Efraín Morales (Atlanta United, EEUU), Saúl Ceveriche (Blooming), Jhon Jairo Velasco (Guabirá), Denilson Durán (Blooming), Yomar Rocha (Bolívar) y César Romero (Blooming).

Volantes: Luciano Ursino (The Strongest), Gabriel Villamil (Bolívar), Jaime Arrascaita (The Strongest), Boris Céspedes (Servette FC, Suiza), Fernando Saucedo (Bolívar), Moisés Villarroel (Águilas Doradas, Colombia), Carlos Sejas (Aurora), Ervin Vaca (Bolívar), Marco Salazar (Always Ready), Andrés Moreno (Royal Pari), Carlos Abastoflor (Guabirá) y Kevin Salvatierra (Royal Pari).

Delanteros: Marcelo Martins Moreno (Independiente del Valle, Ecuador), Miguel Terceros (Santos, Brasil), José Martínes (Always Ready), Víctor Abrego (Universitario de Vinto), José Alípaz (Universitario de Vinto), Carmelo Algarañaz (Bolívar), Jaumé Cuéllar (Barcelona B, España), Miguel Villarroel (Bolívar), Fabricio Quaglio (The Strongest), Javier Uzeda (Bolívar), Fernando Nava (Athletico Paranaense, Brasil), José Miguel Briceño (Oriente Petrolero) y Enzo Monteiro (Santos, Brasil).

