Bolivia vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias: a qué hora juegan y dónde ver partido

Mira el partido Bolivia vs Paraguay EN VIVO

Ver Bolivia vs Paraguay: sigue la transmisión del partido por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. ¿Cuándo y a qué hora es? El duelo se disputará este martes 19 de noviembre de 2024, desde las 3:00 de la tarde hora peruana (4:00 pm de Bolivia y 17:00 horas de Paraguay), en el Estadio Municipal de El Alto, Bolivia. ¿Dónde ver? Se puede mirar por televisión en Perú a través de Latina y Movistar Deportes. Tigo Sports y FBF Play pasan el encuentro en Bolivia, mientras que GEN transmite en Paraguay. TyC Sports televisa en Argentina y Mega lo hace en Chile. Fanatiz pasa el juego en Estados Unidos y no será transmitido en México por TV. Revisa todos los canales que pasan el partido aquí. No recomendamos el uso de páginas para ver fútbol gratis por internet, como Fútbol Libre TV y otras.