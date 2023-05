Brasil - Italia en vivo: a qué hora y en qué canal juegan por el Mundial Sub 20

Brasil vs. Italia En vivo online | Ambas escuadras se verán las caras este domingo 21 de mayo por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 20 . Tanto Italia como Brasil tienen una tradición futbolística destacada y sus equipos Sub 20 suelen contar con jóvenes talentos prometedores. Italia es conocida por su enfoque táctico y disciplina defensiva, mientras que Brasil es famosa por su juego ofensivo, habilidad técnica y creatividad en el campo. El partido comenzará a las 16:00 horas de Colombia y será transmitido por las señales de DIRECTV Sports y TyC Sports para Argentina.

