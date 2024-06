Brasil vs. Paraguay en vivo: trasnsmisión online del partido por la fecha 2 del grupo D de la Copa América 2024. El encuentro se disputa el viernes 28 de junio, desde las 8:00 de la noche, en el Allegiant Stadium de Paradaise, Nevada, Estados Unidos. ¿Cómo ver? DirecTV es el canal que pasa el partido de Brasil vs Paraguay en Sudamérica, pero no es la única opción para seguir el compromiso. Tigo Sports, SNT (Canal 9), Telefuturo y Trece transmiten en Paraguay, mientras que Globo SporTV Claro TV Sky van a transmitir en Brasil.

