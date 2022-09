Bryan Reyna es tendencia, todos hablan de sus jugadas en su debut en la selección peruana, de su gol en el 4-1 de Perú sobre El Salvador, del abrazo con todo el grupo en la celebración, pero también algunos recuerdan pasajes confusos de su vida. De pronto, una noticia policial también empezaba a ser leída.

“No quiero apresurarme, solo pienso en trabajar y trabajar, hasta llegar a mi máximo nivel. Era un sueño llegar a la selección, pero esto no queda aquí. Pienso seguir trabajando para poder seguir creciendo”, aseguró Bryan Reyna a Movistar. Sabe que no puede cometer errores del pasado.

Y la frase de Carlos Zambrano adelanta eso. “Me alegra mucho que venga de Cantolao también, simplemente a apoyarlo, llevarlo de a pocos para que no se confunda porque esto recién comienza”, declaró el defensor sobre Bryan Reyna.

Los problemas

Justamente, como lo menciona, Bryan Reyna se formó en Cantolao. En el 2016 emigró al Mallorca de España y ese año formaba parte de la selección Sub 20 que iba a competir en el Sudamericano un año después -compartió equipo con Kevin Quevedo, Luis Iberico, Martín Távara, entre otros.

Ante El Salvador, Bryan Reyna marcó en su debut con la selección peruana y despierta el interés del hincha. Pese a que ya tiene 24 años, se espera que su aporte perdure en la Bicolor. Como él, otros nombres han emocionado en sus apariciones, pero diversas circunstancias evitaron que su aporte continúe.

El primer nombre que viene a la mente es el de Reimond Manco. El ‘Jotita’ fue el mejor del Sudamericano Sub 20 2007 y clasificó al Mundial Sub 20 de Corea del Sur. Se esperaba que asuma su papel como el talento lo mandaba, y en 6 de febrero del 2008 debutó con la Bicolor.

Pero pese a que emigró al PSV, no pudo consolidar su talento. Problemas de disciplina lo alejaron de la selección peruana, tanto que solo ha vestido la Bicolor en seis ocasiones, entre el 2008 y 2013.

Felizmente Reimond supo alejarse de lo extrafutbolístico y desde hace tiempo solo es noticia por la actividad en el campo de juego. Recientemente jugó en Juan Aurich, a donde llegó para salvar la categoría en la Liga 2 y cumplió.

Caso Jean Deza

Pero el nombre más cercano es el de Jean Deza, polémico jugador que no logró escapar de las páginas de farándula. Si bien hoy juega con cierto protagonismo en ADT, no ha recuperado el nivel que lo llevaron a ser uno de los grandes talentos peruanos.

Destacó en el Sudamericano Sub 20 2013 -el equipo de Ahmed-, y si bien en ese entonces se hablaba de que era un jugador díscolo, se esperaba que la madurez lo ayudara a enfocar su carrera, pero no fue así.

En ese equipo Sub 20 compartió con Renato Tapia, Edison Flores, Yordy Reyna, Wilder Cartagena y Miguel Araujo, quienes estuvieron en la convocatoria de Juan Reynoso para el inicio de su era al mando de la selección peruana.

Deza apenas pudo estar en la selección peruana en el 2014 cuando Bengoechea lo convocó para los amistosos de ese año y en el primer partido de Ricardo Gareca en el 2015. Luego no volvió nunca más.

“La gente sabe las condiciones que tengo, la capacidad que tengo. Sabemos que Reynoso es un entrenador que le gusta los jugadores que sean ‘conchudos’ técnicamente. Creo que en una entrevista leí que le gusta Piero Quispe, que es un futbolista que me gusta a mí también”, dijo en Willax Deportes tras marcar un tanto para ADT.

“Lo mío no era tomar, lo mío era la noche. Me gustaba estar con los amigos, estar en la discoteca, estar jodiendo, estar hasta tarde”, contó hace una semanas en una entrevista con Franco Lostaunau, donde contó que podía gastar hasta 5 mil dólares por noche, pero prometió que no volverá a estar dentro de polémicas extradortivas.

Antecedentes

Bryan Reyna tiene marcado el camino en base a la experiencia. Dejó el Mallorca de España en un polémico caso. Según la prensa ibérica, el club despidió al peruano por incumplir las disposiciones de aislamiento por la pandemia del COVID-19, aunque el mismo jugador contó que se trató de que se quedó jugando Play Station con uno de sus compañeros. Igual, no siguió en el club y regresó a Cantolao.

Ya en el Callao, volvió a ser noticia por algo extra futbolístico. En noviembre del año pasado fue detenido junto a Yuriel Celi por presunta “posesión de armas y comiso de drogas”, según contó el programa Magaly TV.

Ambos futbolistas permanecieron cinco días detenidos y fueron liberados luego de que no se encontrara elementos de convicción por los delitos contra la seguridad pública.

Bryan Reyna es una de las figuras de Cantolao y ahora demostró que estar en la selección peruana no lo intimada. Esperemos que haya aprendido la lección de las experiencias de otros futbolistas y las de él mismo para no repetir los mismos errores.

