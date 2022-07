El caso Byron Castillo todavía está lejos de cerrarse a pesar de un primer pronunciamiento de la FIFA, que validó la participación de Ecuador en Qatar 2022 tras una denuncia de Chile por la supuesta nacionalidad colombiana del futbolista. En el país de ‘La Roja’ esperan revertir la decisión apelando y sigue el suspenso, sin embargo, el lateral no guarda rencor contra los chilenos por lo sucedido. Al respecto declaró en una reciente entrevista.

“Yo me sentí muy bien a pesar de todo, fui a la selección, yo me la pasaba con mis compañeros y siempre feliz. Yo estaba en mi otro mundo, en mi realidad, no pensaba en lo que decían y lo que hablaban”, empezó diciendo el nuevo jugador de León en diálogo con ‘Studio Fútbol’ al ser consultado sobre la situación que le toca vivir.

Y a los chilenos les dejó un mensaje. “A pesar de todo se les quiere, hay personas que me han escrito a decirme cosas muy buenas. Tengo un compañero chileno (Víctor Dávila), normal todo con ellos, lejos de ese problema”, afirmó.

En esa línea agregó: “A Chile les digo que los quiero y que acá no hay rencor de nada, mi corazón está limpio y tranquilo. Hubo mucha controversia pero no debemos entrar a ese mundo, dejar eso atrás y vivir el fútbol en paz. No hay que vivir del rencor”, sentenció Castillo a poco más de cuatro meses para el Mundial, mientras la Federación chilena busca revertir la primera decisión de FIFA sobre el caso.