No se presentará. El abogado de Byron Castillo, Andrés Holguín, adelantó ante los medios de comunicación que el jugador de la selección de Ecuador no comparecerá ante la mesa de apelaciones de la FIFA este jueves 15 de septiembre, en la nueva audiencia que se desarrollará por supuesta falsificación de documentos que reclamó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

“Byron (Castillo) fue convocado a una audiencia y no asistirá. De hecho, ya presentamos el escrito informando a la FIFA que el jugador no acudirá, que no se expondrá a ese teatro que quiere armar el abogado de la federación chilena. Byron no se va a prestar para ese show, no comparecerá a esa audiencia ni presencial ni telemáticamente”, comenzó diciendo el jurista en diálogo con DIRECTV Sports.

“Ahora viajará a Europa para concentrarse con la selección para los amistosos de la próxima semana (Ecuador juega con Arabia Saudita en Murcia y con Japón en Düsseldorf). Juega el jueves por León contra Cruz Azul y de ahí se marcha a Europa”, añadió Andrés Holguín.

SU POSTURA SOBRE EL AUDIO FILTRADO

“No tengo ni idea quien puede estar filtrando estas pruebas que ya no son válidas. Parece que encontró cliente allá en Chile. Si alguien tiene alguna bronca con el jugador hay otras maneras de zanjarlo. Pero cargarse de esta manera a un país, es de miserables”, aseveró el letrado.

¿QUÉ ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DE FIFA?

“A mi manera de ver, la FIFA ratificará el fallo como se había pronunciado. Ecuador jugará el mundial y Chile tendrá que ir al TAS si le da la gana, para pedir un resarcimiento económico. Si es que le dan la cabida”, precisó.

Conversamos en vivo con el doctor Andrés #Holguín, abogado defensor del jugador de @LaTri 🇪🇨⚽️ y de @clubleonfc 🇲🇽. ¿Cuándo crees que vaya a terminar este caso? 🤔#DebateFútbolxDIRECTV pic.twitter.com/w46mguvGrG — DIRECTV Ecuador (@DIRECTVEcuador) September 13, 2022

¿CUÁNDO SERÁ LA NUEVA AUDIENCIA DEL CASO BYRON CASTILLO?

Debido a la apelación de Chile, la FIFA atenderá a los funcionarios de ‘La Roja’, de Perú y Ecuador este jueves 15 de septiembre del 2022. El fallo del máximo ente del fútbol mundial se espera que se produzca a finales del presente mes o inicios de octubre.