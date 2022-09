Rompió su silencio. Byron Castillo, futbolista de la selección de Ecuador que es acusado por Chile de haber nacido en Colombia y de falsificar sus documentos de identidad, se pronunció sobre este caso que viene siendo analizado en la FIFA y del cual este jueves 15 de septiembre se tendrá una nueva audiencia.

“Todo el mundo me atacaba, me escribía, me decían y bueno yo decía “wow qué pasa”. Llegó un momento en el que quise ya no seguir porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios y me decían miles de cosas”, comenzó diciendo el jugador en una entrevista con Telemundo.

“Hubo en ese momento mucha gente que me apoyó como mi familia. Que siguiera que no hiciera caso a lo que decía la gente. La mayoría era en redes y en los estadios que me decían cosas. Por eso hubo momento que explote y dije no puedo”, agregó.

Byron Castillo recordó que el tema de su nacionalidad es antiguo y que en Ecuador ya se había solucionado (fallaron a su favor en el 2021), pero que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) lo revivió al denunciarlo ante la FIFA.

Byron Castillo continúa en el ojo de la tormenta tras filtración de audio. (Foto: Twitter)

“Pase un momento de mi carrera duro, el problema viene de años no de ahora. En lo internacional pensarán que es desde ahora pero eso estaba muy solucionado en Ecuador. Se hizo por la parte de aquel país (Chile), la prensa replicó y se hizo noticia”, apuntó.

¿CUÁNDO SERÁ LA NUEVA AUDIENCIA DE BYRON CASTILLO?

La FIFA notificó a las federaciones de Ecuador, Chile y Perú que sostendrán una nueva reunión vía Zoom este jueves 15 de septiembre desde las 14:30 (hora de Zúrich). Cabe mencionar que el abogado de Byron Castillo adelantó que su representado no acudirá.