Su llegada a Boca Juniors aún no está definida. Incluso algunos periodistas aseguran que no hay nada concreto ya que las primeras opciones que tiene en cuadro Xeneize son Federico Fernández, ex Elche de España y Sergio Barreto, y ya fichó a Bruno Valdez, que juega por derecha.

“De momento, la información es que Boca trae a Valdez y luego esperaría”, nos comenta brevemente el periodista argentino Nicolás Migliavacca, que sigue de cerca las actividades de Boca Juniors. “Por ahora es Valdez y lo que tiene”, concluye sobre cómo sería la zona defensiva del cuadro Xeneize, que tiene a Marcos Rojo y Nicolás Figal lesionados y cuenta con Facundo Roncaglia, Gabriel Aranda y Nicolás Valentini, estos dos últimos de 21 años.

La información es diversa. En Argentina incluso se decía que Callens iba a viajar a Buenos Aires a pasar los exámenes médicos con el cuadro Xeneize, pero el zaguero peruano permanece en Lima. Así lo evidenció en sus redes sociales.

Alexander Callens está en el Perú, pero no deja de entrenar para no perder sus condición física. Él está yendo a la Videna a hacer trabajos y también no deja de acudir al gimnasio, como publicó ayer.

Por eso la misma MLS cataloga a Alexander Callens como el “mejor agente libre”. Es que en la temporada pasada fue elegido el Defensor del año de la MLS, con 164 partidos jugados y vital para que el New York City FC gane la Copa MLS 2021.

Y la misma MLS habla de una oferta del Atlanta United para mantenerlo en el torneo estadounidense, pero que el jugador aún no ha respondido porque está viendo otras posibilidades, como la de Boca.

🇵🇪Alexander Callens

Al ser jugador libre, y haber tenido un gran desempeño ha despertado el “interés” de varios clubes de la #MLS pero nada concreto.



Ha logrado que clubes internacionales también se interesen por él.



Callens desea jugar en Europa, y hay fuertes rumores. — Alonso El Inca (@alonso_inca) January 16, 2023

Al respecto, Alonso Contreras, periodista peruano que cubre la MLS, nos comenta que lo que está haciendo Alexander Callens es buscar una mejor oferta que la que ya tiene con el mismo Ney York City. Es decir, existe la posibilidad de que se quede en el cuadro celeste.

“Él ya tiene un acuerdo con NYCFC, pero quiere escuchar ofertas y el club lo ha permitido. Así que es cuestión de esperar que decide él”, nos dice el periodista que sigue al detalle el movimiento de los peruanos en la liga estadounidense.

Según Alonso, Callens no solo mira Argentina, pero debe dar una respuesta al New York en la brevedad. “Esta semana ser. Está esperando ofertas de Europa”, nos comenta. El NYCFC ya está en pretemporada desde la semana pasada y no ha contratado defensas para cubrir la supuesta salida del peruano.