Partido amistoso El Salvador vs Perú: sigue el juego este viernes 14 de junio desde las 6:30 de la tarde hora salvadoreña. La Selecta asume un nuevo duelo de preparación, esta vez ante la Bicolor en el estadio Subaru Park. No te pierdas este partidazo. Canal 5 El Salvador pasa la transmisión por televisión, mientras que TCS GO transmite vía streaming en El Salvador.

VIDEO RECOMENDADO Mira el fixture de la selección peruana en lass Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026