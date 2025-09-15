La selección peruana quedó en el penúltimo lugar de las Eliminatorias, en uno de los peores procesos de la historia y sin la confirmación del próximo entrenador.

Cuando se habla de este puesto, es casi obligatorio hablar de Ricardo Gareca, uno de los más exitosos que dirigió a la blanquirroja y así lo reconoció el seleccionado Christofer Gonzales.

El popular ‘Canchita’ destacó la excelente química que tuvo el estratega argentino con el futbolista peruano.

“Esperemos que a la selección peruana pueda llegar un técnico a la altura de Ricardo Gareca. La confianza que le dio al jugador peruano es muy importante, un cambio de chip que fue todo de él.

Christofer Gonzáles: "Esperemos que a la selección peruana pueda llegar un técnico a la altura de Ricardo Gareca. Duele la derrota, pero esto continúa aún. Es interpretación del árbitro, son humanos y se pueden equivocar (sobre la expulsión a Miguel Araujo)".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/F00W8HW5HC — Raúl Chávez (@raulchavezpa) September 15, 2025

Perú disputará un amistoso ante Chile en Concepción en el mes de octubre. Luego, en la fecha FIFA doble de noviembre enfrentará nuevamente a ‘La Roja’ y Rusia.

Para estos encuentros, Óscar Ibáñez será el director técnico, tras asumir el cargo, luego de la salida deJorge Fossati, quien a su vez había reemplazado a Juan Reynoso.

