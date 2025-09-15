La selección peruana quedó en el penúltimo lugar de las Eliminatorias, en uno de los peores procesos de la historia y sin la confirmación del próximo entrenador.
Cuando se habla de este puesto, es casi obligatorio hablar de Ricardo Gareca, uno de los más exitosos que dirigió a la blanquirroja y así lo reconoció el seleccionado Christofer Gonzales.
El popular ‘Canchita’ destacó la excelente química que tuvo el estratega argentino con el futbolista peruano.
“Esperemos que a la selección peruana pueda llegar un técnico a la altura de Ricardo Gareca. La confianza que le dio al jugador peruano es muy importante, un cambio de chip que fue todo de él.
Perú disputará un amistoso ante Chile en Concepción en el mes de octubre. Luego, en la fecha FIFA doble de noviembre enfrentará nuevamente a ‘La Roja’ y Rusia.
Para estos encuentros, Óscar Ibáñez será el director técnico, tras asumir el cargo, luego de la salida deJorge Fossati, quien a su vez había reemplazado a Juan Reynoso.
