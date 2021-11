Último minuto. En horas de la mañana se pudo conocer a través de El Comercio que Carlos Cáceda , arquero de la Selección Peruana , dio positivo a coronavirus y no podrá ser parte de la delegación que esté en el Perú vs. Venezuela por Eliminatorias Qatar 2022 . Es importante señalar que el guardameta no subió el bus que los dirigía al entrenamiento y por ende, cuerpo médico del plantel le realizará una contraprueba para descartar COVID-19 .

Noticia en desarrollo...

El resumen de Perú vs. Venezuela por Eliminatorias. (Video: Movistar)