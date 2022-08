En medio de la novela que se vive entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto en Boca Juniors , una buena noticia llegaría para el defensa peruano.

Durante una entrevista a Juan Máximo Reynoso , este brindaría sus impresiones sobre el tenso momento que vivió el club ‘Xeneize’ y además, respondería sobre una posible convocatoria de Carlos Zambrano.

En ese contexto, el entrenador nacional fue consciente de que en los vestuarios de Boca Juniors siempre se vivirá este tipo de ocasiones dada la magnitud que posee al ser uno de los equipos más populares de Argentina.

“Es un jugador que está en un equipo importante de América. Y la dimensión de Boca en el mundo siempre llama la atención. Lo otro son anécdotas en el fútbol. A veces transcienden, otra veces no”, indicó para Best Cable.

“Hubiera pasado lo mismo si Carlos Zambrano como Darío Benedetto no salen rasguñados. Esto ha pasado, pasa y volverá a pasar. Todo está en que cuando se da este tipo de situaciones es porque todos quieren ganar y exigir”, señaló.

Además añadió: “Yo lo veo normal porque no queremos llegar a estos extremos pero equipo como Boca que tienen tanta presión es hasta casi normal”.

Finalmente, el conductor precisó: “Una convocatoria está en la lista de Reynoso?”. A lo que el estratega nacional sentenció: “Sí, si está en la lista”.

Qué dijo Riquelme tras la pelea entre Zambrano y Benedetto

Dos días después de lo ocurrido, Juan Román habló largo y tendido sobre el tema mediático en entrevista para el programa periodístico de ESPN, F90.

“Los chicos han tenido una discusión, y ahora es el momento que tienen que reflexionar, y nada más. Así de simple”, respondió escuetamente.

“He tenido la suerte de ser jugador de fútbol, y mayormente cuando hay discusiones entre compañeros se da en los entrenamientos. En un partido oficial es raro, pero es momento de que los chicos piensen, reflexionen, y después hay que seguir para adelante”, puntualizó.

Finalmente concluyó: “yo no estuve ahí adentro, no sé porqué fue la discusión, pero aunque supiera no lo diría, porque las cosas que pasan en el vestuario se quedan ahí. Me sorprende que ustedes se enteren de todo”.

