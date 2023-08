Carlos Zambrano, defensa de Alianza Lima, indicó que la selección peruana apunta a clasificar de manera directa al Mundial 2026 y no ir al repechaje, tal como ocurrió en las dos últimas Eliminatorias.

A la salida del entrenamiento de su equipo en Lurín, el ‘León’ dejó entrever que podría considerarse un fracaso si la blanquirroja no saca su boleto directo al próximo Mundial debido a que se han incrementado las posibilidades de clasificar al haber un cupo más para Sudamérica.

“Se sobreentiende que sería eso (un fracaso no clasificar), pero no es fácil, jugamos contra selecciones que son las mejores, pero, igual, tenemos un cupo más, creo que en las dos últimas Eliminatorias nos hemos metido al repechaje, en esta no apuntamos al repechaje, apuntamos a clasificar directo , sabemos que es la última Eliminatoria de muchos compañeros, al igual que la mía, así que tenemos que dar la vida por eso”, expresó Zambrano.

“ Es clasificar directo, es lo que todos anhelamos y soñamos con eso, tenemos que trabajar duro , la mayoría de las selecciones están haciendo muchos recambios, Paraguay y Ecuador ya tienen muchos jóvenes ahí, y lamentablemente nosotros estamos buscando poco a poco los recambios”, añadió.

Además, coincidió con el entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, respecto a que se debe obtener el máximo puntaje en cada fecha doble de las Eliminatorias, incluso advirtió que está prohibido perder de local, sea Brasil o Argentina.

“Es lo ideal (sumar el 50% en cada fecha doble), lo importante es sumar en todos los partidos, en la Eliminatoria pasada las primeras seis o siete fechas nos costó mucho y recién en la segunda rueda el equipo se recuperó, sumando todos los partidos, hacía un punto o tres puntos. Lo importante es que los equipos no se nos vayan con tres puntos. En casa está prohibido perder, sea Brasil o Argentina, lo importante es sumar”, indicó.

Perú enfrentará a Paraguay en Ciudad del Este el 7 de setiembre y a Brasil en Lima el 12 de setiembre en las dos primeras fechas de las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.