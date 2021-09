Carlos Zambrano fue uno de los jugadores peruanos que no fue convocado por Ricardo Gareca para la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022, si bien el defensa no juega mucho en Boca Juniors, varias personas aseguraban el regreso del ‘kaiser’. Sin embargo, a pesar de quedar al margen de los partidos de septiembre, el volante dejó en claro que no dejará de apoyar a sus compañeros de la ‘Blanquirroja’.

A pocos minutos del partido frente a Uruguay por las Eliminatorias, el futbolista envió un mensaje a través de sus redes sociales. “Siempre, o falta uno o sobra el otro. Lo que importa aquí es estar todos a muerte con la selección. Vamos Perú cara..”, escribió el mediocampista a través de su cuenta oficial de Twitter.

Recordemos que, Ricardo Gareca confirmó que no tiene nada personal con Carlos Zambrano. “Sobre la ausencia de Carlos Zambrano, consideramos que estos muchachos son los que tenemos. No es nada personal con él, ni mucho menos, puede estar en cualquier momento”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

La previa del Perú vs. Uruguay

La ‘Blanquirroja’ llega al duelo ocupando el último lugar de la tabla de posiciones con apenas cuatro unidades producto de una única victoria, un empate y cuatro derrotas, mientras que Uruguay es cuarto con ocho puntos y está en zona de clasificación directa para la Copa del Mundo.

El encuentro Perú vs. Uruguay marcará el retorno del público al Estadio Nacional luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) aprobara el protocolo sanitario de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para permitir un aforo del 20% en los partidos que dispute la selección de local por Eliminatorias.

En la historia de las clasificatorias para los Mundiales, Perú acumula cinco victorias sobre su rival de turno, tres de ellas en calidad de local y las otras dos de visitante.

De los últimos cinco encuentros en los que se han visto frente a frente Gareca y Tabárez, dos fueron favorables para los uruguayos, dos terminaron en empate y otro en un triunfo para el equipo de todos. En la última ocasión en la que ambos elencos se vieron las caras por Eliminatorias, los peruanos ganaron 2-1 con anotaciones de Paolo Guerrero y Edison Flores.

VIDEO RECOMENDADO

MÁS EN DT...