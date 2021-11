Conforme a los criterios de Saber más

Carlos Zambrano llegó a Lima en medio de muchas dudas sobre su estado físico. El defensa no terminó el partido entre Boca Juniors frente Argentinos por una molestia. Sin embargo, ese no es el único problema del zaguero. Su presente, en el conjunto argentino no es el mejor. Al menos para la prensa del país del Río de Plata, que lo tuvo en la mira en sus dos últimos encuentros como titular.

El defensa central de la selección peruana tuvo que pedir su cambio a los 33 minutos del segundo tiempo. Carlos Zambrano sintió una pequeña molestia que lo dejó fuera del partido. Según informaron medios argentinos, el futbolista tendría una contractura en el posterior izquierdo.

Tras la victoria de Boca Juniors por 1-0 ante Argentinos, Carlos Zambrano, junto a Luis Advíncula, no tuvieron tiempo para descansar y tomar el vuelo hacia Perú. Ambos llegaron este jueves por la mañana luego de clasificar a la final de la Copa Argentina.

Carlos Zambrano no quiso hablar con la prensa sobre su lesión. Luego de llegar a Perú se dirigió a La Videna donde pasó a saludar a sus compañeros. Hasta el momento no se conoce cuál es la situación de la lesión muscular del ‘León’. Se le continuará realizando algunas pruebas para ver cómo sigue.

Por antecedentes se tiene que esperar un resultado más amplio de lo que tiene Carlos Zambrano. Si solo tiene una lesión menor en el posterior de grado 1, se podría recuperar en un par de días. Todo se agravaría si es que el problema es mayor. Ahí tardaría semanas para volver a jugar.

Carlos Zambrano se lesionó en la semifinal de la Copa Argentina. (Foto: Captura de pantalla TyC Sports)

-ZAMBRANO CRITICADO-

Carlos Zambrano se ha vuelto a ganar la confianza de Ricardo Gareca. El técnico de la selección peruana volvió a poner al central como titular en el partido ante Argentina. El ‘León’ cumplió una aceptable labor y es por eso que nuevamente fue convocado para esta fecha de Eliminatorias.

Con la selección peruana, Carlos Zambrano tuvo partidos muy correctos. Cuando está concentrado puede ser una muralla en defensa. Prueba de ello fue el gran rendimiento que tuvo en la Copa América 2019.

La selección peruana enfrentó a Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Monumental de River Plate | Foto: AP/AFP/Reuters

Sin embargo, cuando pierde los papeles, no solo su nivel baja considerablemente también perjudica al equipo. Comienza a cometer faltas innecesarias y hasta se gana expulsiones inexplicables como la roja que tuvo ante Brasil.

Ahora hemos visto a otro Carlos Zambrano con la selección peruana. Uno más serio y en ese mismo nivel tiene que seguir para los siguientes partidos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022.

Pero si en Perú se resalta su buen nivel con la selección, en Argentina las cosas no están saliendo como él espera. Cierto sector de la prensa que cubre Boca Juniors viene criticando el accionar de defensa nacional. En su último partido recibió más de un comentario negativo.

Que flojo es Zambrano. Es insólito q juegue él y no Lopez. — Martin Liberman (@libermanmartin) November 4, 2021

“Que flojo es Zambrano. Es insólito que juegue él y no López. Zambrano es un regular futbolista sin ninguna virtud diferente que lo haga relevante. Dejen de defender a la gente por la nacionalidad”, publicó en sus redes sociales el periodista Martín Liberman.

Luego el diario La Nación en su edición impresa luego de la victoria del Boca 1-0 Argentinos, le puso 2 como puntaje a Carlos Zambrano y a Luis Advíncula le colocaron 3. Sin duda, números muy bajos.

La Nación de Argentina le puso 2 a Carlos Zambrano.

Por su parte el Diario Olé, puntuó a Carlos Zambrano con 5 de nota. Además, dejaron el siguiente comentario: “Bien de arriba, pero frágil en la marca y con la pelota en los pies. Pidió el cambio en el complemento, con una molestia física”.

En general en sus dos últimos partido que jugó como titular, Carlos Zambrano no ha recibido buenos comentarios por parte de la prensa y también de los hinchas de Boca Juniors. En la derrota de Boca 1-0 ante Gimnasia, Olé le puso 4 de nota al central peruano.

“En los primeros minutos cruzó bien a Carbonero. Tuvo un choque muy fuerte con la espalda con Holgado. Quiso cerrar hacia afuera ante el Pulga Rodríguez y le erró a la pelota”, fue el comentario que le puso el portal argentino.

Estos son los puntajes que le puso Olé a Carlos Zambrano.

-¿QUÉ PASA CON ZAMBRANO?-

Carlos Zambrano llegó a Boca Juniors en enero del 2020. Se pensó que, con su experiencia en Europa, se ganaría el puesto en el equipo titular. Sin embargo, no fue así. El defensa peruano hasta el momento no ha podido consolidarse en el equipo xeneize.

En todo este tiempo que lleva en Boca Juniors ha disputado 32 partidos y registró 13 victorias, 14 empates y 5 derrotas. Son pocos los encuentros donde Carlos Zambrano ha destacado. Se espera y se sigue esperando mucho del central peruano.

✍️ Momento de la firma de Carlos Zambrano. ¡Bienvenido a #Boca! pic.twitter.com/m1f9qvtSjp — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 31, 2020

El 'Kaiser' sufrió duro choque en los entrenamientos de Boca Juniors. (Foto: Instagram @carloszambrano5)

El periodista de La Nación que calificó con 2 a Carlos Zambrano, nos explicó la razón del bajo puntaje que le puso al defensor peruana. Para Pablo Lisotto, la actuación del ‘León’ fue lamentable.

“A mí criterio Carlos Zambrano jugó muy mal. No anticipó, no se impuso en el juego aéreo, lo pasaron como un poste en ese mano a mano que salvó Rossi, y porque no está a la altura de Boca. Es increíble que él esté por encima de Lisandro López en la consideración del técnico”, fue el fuerte comentario de Lisotto a El Comercio.

Lo cierto es que Carlos Zambrano aun no convence en Boca Juniors. En general presente del equipo argentino no es el mejor. Todos los refuerzos están siendo cuestionados. Uno de ellos es el central quien tiene que seguir mejorando.

Carlos Zambrano ingresó en River vs. Boca tras la expulsión de Marcos Rojo. (Foto: AFP)

