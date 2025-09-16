La selección peruana no cuenta con entrenador una vez culminado el último proceso de Eliminatorias y sobre el particular fue consultado uno de los referentes de la blanquirroja, Carlos Zambrano.

‘El Kaiser’ fue considerado por los tres entrenadores que dirigieron al combinado nacional en el último torneo que otorgó seis plazas y media, por primera vez en la historia de Conmebol, al Mundial 2026.

“¿Si viene un técnico de renombre, con todos los títulos que quieran, va a haber un cambio? ¿Qué nos asegure llevarnos al Mundial? No hay que mentirnos, es un proceso", dijo Zambrano en entrevista a Denganche.

“No nos engañemos. Cuando haya recambio, la prensa va a ser la que más critique a los nuevos jugadores. Si nos comemos una goleada, los chicos no van a aguantar”, añadió.

En esa línea, destacó que si no existe un buen grupo, no existirá éxito por más que el entrenador tenga la capacidad.

“Venga quien venga, el grupo debe mantenerse unido y podamos sacar esto adelante y que los jugadores peruanos pronto puedan emigrar”, sostuvo.

Tras la salida de Juan Reynoso y Jorge Fossati, Ibáñez tomó las riendas de la selección peruana en los últimos seis partidos de las Eliminatorias 2026, en la que se ocupó el penúltimo lugar.

Perú tiene programado un amistoso ante Chile en la ciudad de Concepción para octubre y dos encuentros en noviembre ante también ‘La Roja’ y Rusia, ambos en Europa.

