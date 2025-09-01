El defensor de la selección peruana destacó que en los últimos partidos del proceso se ha jugado “dignamente”.
El defensor de la selección peruana destacó que en los últimos partidos del proceso se ha jugado “dignamente”.
Redacción EC
Redacción EC

, uno de los futbolistas más experimentados de la , se refirió al cierre de este proceso en las Eliminatoroas, a pocos días de enfrentar a Uruguay.

“Tenemos que dejar de lado la tabla, no mirar eso. Sabemos que estamos complicados, pero creo que hemos venido haciendo buenos partidos porque los últimos duelos hemos estado jugando dignamente”, dijo en declaraciones a FPF Play.

“Creo que vamos a luchar y ellos (Uruguay) saben bien que Perú nunca ha sido fácil. Bueno, todos los partidos son distintos, hay que ir por los tres puntos, porque es nuestra única salvación”, agregó el ‘Kaiser’.

Por otro lado, tuvo unas palabras para la incondicional hinchada peruana que, pese a los malos resultados, no ha abandonado a la blanquirroja.

“A la hinchada les digo que sigan pensando en nosotros, necesitamos su apoyo, aún quedan dos fechas. Somos conscientes de la situación que estamos pero pase lo que pase vamos a dejar todo en el campo”, dijo Zambrano.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

