¿Cambios en el once inicial de la selección peruana ?. Perú enfrenta a Chile en el Estadio Nacional de Lima y los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán conseguir tres puntos importantes para seguir aspirando con la clasificación al Mundial de Qatar 2022 .

Ante ello, tras idas y venidas sobre quién arrancará ante ‘La roja’, ‘El tigre’ ya no apostaría por Christian Ramos , como se tenía pensado desde un principio, sino por Carlos Zambrano ; defensa que milita en el fútbol argentino defendiendo los colores de Boca Juniors.

Tal como se pudo conocer por El Comercio , hay un 80% de posibilidades de que ‘El kaiser’ esté como titular tras su buen performance mostrado en el exterior y el rendimiento que tuvo durante los entrenamientos de la Blanquirroja.

¿Qué dijo Gareca tras la convocatoria de Zambrano?

“Veo muy bien a Carlos Zambrano. Hablé poco con él porque llegó anoche, pero en las próximas horas tendré una charla con él. Esto sucede con todos los jugadores, siempre me gusta conversar con ellos”, afirmó Gareca en su última conferencia de prensa.

“La verdad es que no me detengo en las ausencias que tenga una selección. Cuando uno cuenta con los mejores jugadores de un país, quien los reemplace están a la altura. Enfrentamos a Chile en su nombre, no a determinados jugadores. Eso es en lo que estamos totalmente mentalizados”, señaló.

“Chile es una selección importante en cualquiera de sus condiciones. Se ha ganado ese respeto. Nadie desconoce la relevancia de algunos jugadores, pero tienen que tener valores importantes con muchas ganas de reemplazarlos”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Selección peruana: El equipo que ensayó Ricardo Gareca de cara al partido con Chile A dos días del encuentro ante la selección chilena por eliminatorias, Ricardo Gareca ensayó el posible once que arrancaría el jueves en el Estadio Nacional. Paolo Guerrero comandó el ataque en la última práctica de la Blanquirroja. (Fuente: América TV)

Conforme a los criterios de Saber más