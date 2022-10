Curiosamente, hace algunas décadas, cuando el fútbol aún se miraba en blanco y negro, otro peruano puso su nombre en un capítulo especial de esa rivalidad eterna que se tienen ‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’. Su nombre es Julio Guillermo Meléndez Calderón, un defensor adelantado a su época, un ‘10′ en HD jugando en la zaga central.

Portada de El Gráfico con el peruano Julio Meléndez

Limeño de nacimiento (1941), jugó en Boca Juniors entre finales de los sesenta y principios de los ochenta. Campeón tres veces. Pero con un pasaje muy recordado en un superclásico disputado en el Monumental en el que se fue expulsado por jalar de la camiseta a un rival y en el que toda la hinchada contraria lo aplaudió. “Ese fue un momento glorioso para mí porque me demostró que no solo la gente de Boca me quería, sino de otros equipos”, dijo en una entrevista a El Comercio.

“¿Julio Meléndez? Uno de los mejores centrales que he visto, junto a Roberto Perfumo” , nos dice desde Argentina, Daniel Campos, periodista argentino que cubre al ‘Xeneize’ desde hace muchos años y vio jugar al peruano. “A Meléndez, en Argentina, solo se le puede comparar con Perfumo” , señala Juan Presta, hombre de prensa con amplio recorrido en el país argentino y que tuvo el privilegio de ser las manos de Diego Armando Maradona en México 86.

En un club tan inmenso como Boca Juniors, que tiene un viejo grito de guerra que dice: “¡Y pegue, y pegue, y pegue Boca pegue!”, don Julio se convirtió en uno de los más grandes ídolos. En un equipo asociado a tener centrales rústicos, rudos, el peruano les mostró su ballet con un balón de juego. “ Fue uno de los mejores centrales, si no el mejor, que tuvo la historia de Boca. Y eso es mucho porque convengamos que es un club que tiene una historia tan grande, tan ganadora, y estamos hablando de un jugador que no estuvo mucho tiempo. Sin embargo, según toda la gente que lo vio, fue un jugador extraordinario”, afirma Leandro Cordobez, autor del libro “Boca Juniors 1969, El equipo de todos”.

Para escribir su libro, Leandro conversó con muchos futbolistas que jugaron al lado de Meléndez. Y todos se deshicieron en elogios. “Rubén Sánchez, arquero de ese equipo, me dijo alguna vez: Julio no pegaba, no tenía zurda, no cabeceaba y tenía la rodilla medio maltrecha. Así y todo le sobraba jugando al fútbol”. Ese equipo, el de 1969 que ganó el Campeonato Nacional y la Copa Argentina, tenía a Alfredo di Stéfano en el ataque. “Era un equipo muy ofensivo, con laterales que subían mucho al ataque, con dos volantes centrales que también eran ofensivos y su compañero de zaga, Roberto Rogel, también hacía lo mismo. Entonces, Meléndez muchas veces se bancaba solo contra dos o tres rivales. Y aún así salía victorioso”.

“Meléndez dejó una huella en Boca Juniors. La velocidad que tenía era impresionante. Quitaba la pelota sin hacer falta. Era un señor. Y tiene una gran virtud: los centrales de Boca siempre fueron rudos y él llegó a ser casi ídolo -para muchos lo es- sin serlo”, añade Campos, quien pone al peruano junto a Vicente Pernía, Silvio Marzolini y el brasileño Orlando Peçanha de Carvalho como la mejor zaga central en la historia del club.

Hay una historia que contó Jorge Coch, compañero de don Julio, que muestra la calidad del peruano. En los entrenamientos, los jugadores organizaban carreras de punta a punta de la cancha. El que perdía, debía pagar una comida para todos. Y Meléndez lo que hacía era darles de ventaja todo el espacio del área a sus compañeros y aún así era el primero en llegar a la meta.

Ese es Julio Meléndez Calderón, un central de otra época que marcó historia, no solo en Boca, sino también en el fútbol argentino. Un defensor que incluso fue idolatrado por Diego Armando Maradona, el ídolo de millones. “Quieran a Julio Meléndez que fue el mejor 2 del mundo” , dijo alguna vez el ‘Pelusa’. Don Julio no fue el primero en llegar al barrio de La Boca con la bandera peruano, tampoco el último, pero sí abrió el camino para las llegadas de otros, como los que están ahora: Carlos Zambrano y Luis Advíncula.

Diego Armando Maradona saludando efusivamente a Julio Meléndez, su ídolo de Boca Junior, antes del partido de exhibición “La noche del 10”. Lima, 4 de mayo de 2006. (GEC Archivo)

Zambrano y sus pasos en Boca Juniors

“Estar en Boca es lo más lindo que me pudo pasar en mi carrera futbolística”, afirmó Carlos Zambrano en medio de los festejos por un nuevo título. El central llegó a la institución en abril de 2020 y desde entonces ha sumado cinco trofeos (cuatro ligas y una Copa Argentina). Estuvo envuelto en polémicas, fue duramente criticado por la hinchada, pero se supo ganar el respeto en los últimos meses con sus buenos rendimientos.

“Uno de los problemas es que es un jugador contratado por la nueva dirigencia. Boca es un club que en este momento tiene una disputa política interna grande entre la dirigencia que se fue y la actual. Medio que se revolean los jugadores que trajo uno y otro. Y Zambrano fue un jugador que trajo el Consejo de Riquelme y muchas veces es criticado por eso. Pero últimamente ha levantado su rendimiento”, explica Leandro Cordobez.

Carlos, un jugador de perfil bajo ante la prensa, no busca ser Meléndez. Tampoco tiene por qué hacerlo. Aunque el propio don Julio dijo alguna vez que “Carlos es mejor que yo”. Pero el ‘Kaiser’ sí quiere dejar una huella en uno de los clubes más grandes del continente. Pese a que la figura de don Julio aún sigue ahí.

“Para ningún central que llegue a Boca le va a ser fácil ponerse a su altura”, señala Dordobez. “Zambrano me parece un jugador normal que en Boca no ha rendido de acuerdo a las expectativas, que no sé si eran tantas”, indica Daniel Campos. “A Zambrano se le puede comparar con Luis La Fuente, otro zaguero peruano que pasó por Boca, que era más técnico que Zambrano, pero menos fuerte y seguro” , añade Juan Presta.

Carlos Zambrano posiblemente continúe en Boca Juniors el próximo año. Y puede que cierre este 2022 con un nuevo título (este miércoles, los de Hugo Ibarra enfrentarán a Patronato por las semifinales de la Copa Argentina), lo cual lo convertiría en el segundo peruano con más trofeos con el ‘Xeneize’ junto al ‘Chino’ José Pereda. El ‘Kaiser’ quiere dejar huella en el barrio de La Boca.

Peruanos con más títulos en Boca José Pereda 6 Carlos Zambrano 5 Julio Meléndez 3 Luis Advíncula 3 Fuente: @Sondatos_noop

