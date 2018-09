Carta de un hincha a Claudio Pizarro

Por Manuel Bulnes Zelada

@mbulnes89



Hola, Claudio. Te saluda un peruano de 29 años. No soy hincha de Alianza, pero hasta ahora recuerdo que dos días después que cumplí 10 años, anotaste 5 goles contra el Unión Minas en 1999. Meses después me enteré que te ibas a jugar a Alemania. Fuiste el primer peruano – en mi recuerdo futbolero- que vi migrar al extranjero y te juro que sentí un gran orgullo, una gran alegría de ver jugar a un peruano con los mejores del mundo. Siempre estaba atento al resumen de la liga alemana. Era niño y me hacía mucha ilusión ver tus goles; recuerdo ese tanto contra el Schalke en el año 2001. Recibiste un pase de media cancha, no dejaste que la pelota caiga y anotaste de volea. Un golazo.

Paralelamente en esa época se jugaban las Eliminatorias para el Mundial Corea - Japón 2002, y no miento al decir que tenía la seguridad que tú eras el jugador que nos llevaría a la Copa del Mundo por tu gran desempeño en el país germano. Ya sabemos que no fue así. Nuevamente nos eliminaron con roche, y tuve que alentar a Brasil en el Mundial 2002.

Llegaron las Eliminatorias al Mundial 2006. La confianza se renovó, el entusiasmo se apoderó de los sentimientos y sucedió lo mismo, nos eliminaron. Todo el Perú triste y señalándote a ti, Claudio, como el responsable.

Siento que nos quedaste debiendo algo, Claudio. No sé si solo goles, un mejor liderazgo, quizás mayor entrega. La verdad no estoy seguro. Siempre esperamos más de ti, eras nuestro referente entre el firmamento de estrellas con las que jugabas en Europa. A veces pienso que te exigíamos demasiado, queríamos que hagas todo y nos olvidábamos que el futbol es un deporte de equipo, que no solo es uno sino once dentro de la cancha; discúlpanos pero la hinchada es así, pide mucho y da muy poco, exige ser comprendida pero no comprende. Así el fútbol.

Ahora con un poco más de edad comprendo mejor la situación que te tocó vivir y que ninguna época es igual a la otra. Que no eres culpable de todas las indisciplinas, chismes, ampays, etc. El fútbol peruano entró en un círculo vicioso desde que se fue Oblitas en el 99. Por suerte el mismo ‘Ciego’ nos salvó.

Claudio, no tengo duda que eres el futbolista peruano más exitoso de todos los tiempos y te admiro por ello. Eres un ejemplo para los nuevos valores, un referente en el extranjero, un líder para los alemanes, pero para nosotros, la hinchada peruana, siempre tendrás un saldo que no pudiste pagar.

Un abrazo, Claudio.