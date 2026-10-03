Canadá cambió prácticamente todo su equipo ante Perú. A los 60 minutos del amistoso disputado en el Stade Saputo de Montreal, el técnico Jesse Marsch decidió realizar ocho sustituciones en una sola ventana, una medida habitual en este tipo de encuentros de preparación, en los que los entrenadores buscan dar minutos a sus futbolistas y evaluar distintas alternativas.
Canadá cambió prácticamente todo su equipo ante Perú. A los 60 minutos del amistoso disputado en el Stade Saputo de Montreal, el técnico Jesse Marsch decidió realizar ocho sustituciones en una sola ventana, una medida habitual en este tipo de encuentros de preparación, en los que los entrenadores buscan dar minutos a sus futbolistas y evaluar distintas alternativas.
Los jugadores que dejaron el campo fueron Jonathan David, Priso, Saliba, Jebbison, Sigur, Shaffelburg, Millar y Chukwu. En su lugar ingresaron Oluwaseyi, Ivanisevic, Piette, Russell-Rowe, Laryea, Buchanan, David P. y Smith. El movimiento modificó buena parte de la estructura canadiense para el tramo final del encuentro.
La decisión llegó cuando Canadá ganaba 2-0 y había mostrado superioridad durante la primera mitad. Con ocho cambios simultáneos, Marsch pudo observar a varios integrantes de su plantel sin necesidad de esperar hasta los últimos minutos, mientras que los futbolistas que ingresaron tuvieron la oportunidad de demostrar sus condiciones ante la selección peruana.
Para Perú, las variantes también representaron un nuevo escenario de juego frente a un rival con numerosas caras nuevas en el campo. El amistoso en Montreal forma parte de la preparación de ambas selecciones y permite a los cuerpos técnicos probar jugadores y alternativas de cara a sus próximos compromisos internacionales.
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SOBRE EL AUTOR
Periodista en Deporte Total de El Comercio desde 2018, el mismo año que Perú cumplió el sueño de volver a un Mundial. Siete años en el diario con coberturas de Eliminatorias, Copa América, Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, en vivo y streaming. Ver más