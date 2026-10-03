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Resumen

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Canadá realizó ocho cambios en una sola ventana ante la selección peruana.
Canadá realizó ocho cambios en una sola ventana ante la selección peruana.
Por Marco Quilca León

Canadá cambió prácticamente todo su equipo ante Perú. A los 60 minutos del amistoso disputado en el Stade Saputo de Montreal, el técnico Jesse Marsch decidió realizar ocho sustituciones en una sola ventana, una medida habitual en este tipo de encuentros de preparación, en los que los entrenadores buscan dar minutos a sus futbolistas y evaluar distintas alternativas.

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