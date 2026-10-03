Canadá cambió prácticamente todo su equipo ante Perú. A los 60 minutos del amistoso disputado en el Stade Saputo de Montreal, el técnico Jesse Marsch decidió realizar ocho sustituciones en una sola ventana, una medida habitual en este tipo de encuentros de preparación, en los que los entrenadores buscan dar minutos a sus futbolistas y evaluar distintas alternativas.

Los jugadores que dejaron el campo fueron Jonathan David, Priso, Saliba, Jebbison, Sigur, Shaffelburg, Millar y Chukwu. En su lugar ingresaron Oluwaseyi, Ivanisevic, Piette, Russell-Rowe, Laryea, Buchanan, David P. y Smith. El movimiento modificó buena parte de la estructura canadiense para el tramo final del encuentro.

Daniel Jebbison almost put the CanMNT up 3-0 before half-time, but he *just* couldn't connect on this low cross from Jonathan David😩



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La decisión llegó cuando Canadá ganaba 2-0 y había mostrado superioridad durante la primera mitad. Con ocho cambios simultáneos, Marsch pudo observar a varios integrantes de su plantel sin necesidad de esperar hasta los últimos minutos, mientras que los futbolistas que ingresaron tuvieron la oportunidad de demostrar sus condiciones ante la selección peruana.

Para Perú, las variantes también representaron un nuevo escenario de juego frente a un rival con numerosas caras nuevas en el campo. El amistoso en Montreal forma parte de la preparación de ambas selecciones y permite a los cuerpos técnicos probar jugadores y alternativas de cara a sus próximos compromisos internacionales.

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