La tensa espera culminó y finalmente la FIFA decidió no sancionar a Ecuador por la supuesta mala inscripción del jugador Byron Castillo, tras el reclamo presentado por Chile. Así, a falta de las apelaciones del caso, las Eliminatorias Qatar 2022 no sufrirán modificaciones y los norteños disputarán el Mundial Qatar 2022.

En Chile existía la esperanza de que se les puedan dar los puntos de los partidos en los que enfrentó a Ecuador (una derrota y un empate) en los que Byron Castillo jugó, ya que alegaban que el lateral es colombiano y no ecuatoriano, y que hubo falsificación de documentos para que pueda jugar por ‘El Tri’.

Además, se tenía un antecedente cercano donde la FIFA sí sancionó a un país sudamericano quitándole los puntos por errores de inscripción: pasó con Bolivia en el 2016, hecho que benefició a la selección peruana. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entra ambos casos? ¿por qué sí se sancionó el caso de Nelson Cabrera en Bolivia y no el de Byron Castillo en Ecuador?.

FIFA Disciplinary Committee passes decision on eligibility of Byron David Castillo Segura



▶️ https://t.co/3lRmSF4QqA pic.twitter.com/AhRFKCxRfp — FIFA Media (@fifamedia) June 10, 2022

Caso Cabrera

Tras el empate de Chile ante Bolivia (0-0) del 6 de setiembre, la Asociación de Fútbol de Chile presentó un reclamo casi un mes después, el 4 de octubre, pidiendo los puntos por la mala inscripción del defensor Nelson Cabrera, nacido en Paraguay que se nacionalizó boliviano y fue convocado para esa fecha doble en la que le ganó a Perú y empató con Chile.

Si bien el reclamo se hizo fuera de tiempo, Chile argumentó que lo hizo porque se enteró de la mala inscripción durante el partido y tuvo que tomar un tiempo para investigar bien el tema. El reclamo fue que Nelson Cabrera no cumplió los cinco años de residencia en el país altiplánico para poder jugar por la selección local.

El reglamento, del 2008, establece que un jugador nacionalizado debe tener cinco años de residencia consecutivas en el país del cual adquirió la nacionalidad para poder defender a la selección. Nelson Cabrera llegó al Bolívar de La Paz en el 2012 y jugó ante Perú y Chile en setiembre del 2016, por lo que apenas cumplía tres años y siete meses.

Al tratarse de un incumplimiento del reglamento, que todos los dirigentes deben tener a la mano, la FIFA decidió sancionar a Bolivia quitándole los puntos de su victoria ante Perú y el empate ante Chile.

Bolivia incluso apeló al TAS tratando de desestimar el reclamo por hacerse fuera de fecha, pero el organismo aseguró que la FIFA también puede actuar de oficio ante un procedimiento disciplinario dentro del plazo de dos años.

El 1 de noviembre se hizo oficial la entrega de puntos a Perú y Chile, lo que a la larga benefició a la Bicolor porque logró el puesto para el repechaje por encima de los sureños.

VIDEO RECOMENDADO La selección peruana se enfrentará a Australia, que superó a Emiratos Árabes Unidos en el partido definitorio de la Confederación de Asia. Aquí conocerás los horarios, canales de transmisión y más de este compromiso.

Caso Byron Castillo

El tema del lateral de la selección ecuatoriana aún no está especificado. La FIFA hará pública la resolución en caso cada federación solicite la decisión fundamentada, pero en su comunicado el ente del fútbol da cuenta de “cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF”, es decir, se desestima el reclamo.

El pasado 11 de mayo la FIFA inició el proceso disciplinario sobre una supuesta falsificación de documentos para que Byron Castillo logre la nacionalidad ecuatoriana. Chile presentó supuestos documentos donde se verificarían la falsificación: partida de nacimiento sin huellas dactilares, que su certificado de nacimiento fue ingresado al sistema institucional recién en el 2012, cuando Castillo tenía 14 años, entre otros.

La respuesta ecuatoriana presentada ante la FIFA argumenta que Byron Castillo es ciudadano ecuatoriano en la esfera civil y deportiva, inscrito en las autoridades correspondientes y que en cada convocatoria se presentó los documentos donde se demuestra la nacionalidad el jugador.

Hoy se ha hecho justicia deportiva, siempre supimos estar del lado correcto, vamos Ecuador!!! @FEFecuador pic.twitter.com/epK9HJ4W2o — Francisco Egas (@franciscoegas) June 10, 2022

Según explica a este medio un abogado experto en temas deportivos que prefirió mantener su nombre en reserva, “la FIFA no encuentra nada irregular”, por eso ese fallo inicial. “Por la decisión del expediente se desprende que no hay nada que se considere irregular. Decir lo contrario es especular sobre algo que no se conoce, que es el expediente”, apuntó el especialista.

Se presume que lo que no ha quedado claro es cuál sería la participación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en los supuestos documentos falsificados que haya presentado el jugador para poder adquirir la nacionalidad.