El caso Byron Castillo suena en todo el mundo a pocos meses de Qatar 2022, incluso se dice que podría afectar a la selección peruana. No obstante, no preocupa en lo absoluto en la interna de la bicolor. Eso dejó claro este viernes Ricardo Gareca, DT del cuadro nacional.

“Preferiría no opinar porque desconozco. Es tan distorsionada la información que preferiría no opinar. No me compete. Estoy al margen de todo eso. Son situaciones que tienen que resolver la gente indicada. Estoy enfocado en el repechaje. Es lo único que tengo en la cabeza”, respondió el ‘Tigre’ al respecto.