Marcos López, el único peruano en Champions: sus días en Copenhague y cómo se potencia pensando en el duelo ante Lamine Yamal y Barcelona

Mientras Lima hierve, Marcos López crece en la tranquilidad de Copenhague. El contraste es brutal: cambió el caos por el orden perfecto para ser el futbolista peruano del momento. Dejó la prisa por calma, y vive un ritmo de vida que potencia su rendimiento.

Los resultados lo avalan: desde su llegada en agosto de 2024, se ha consolidado como titular indiscutible y ha sido clave en la clasificación del Copenhagen en la Champions League . No hay otro peruano en la competencia.

Antes de subir al avión para reincorporarse al club danés, el lateral de la selección cerró así la Eliminatoria: ““De cara al futuro, creo que hay algunos jóvenes que están saliendo y por eso hay esperanza, hay que seguir trabajando.Como hablé con algunos, tienen que seguir siendo profesionales, trabajar, porque las Eliminatorias no son fáciles, físicamente los otros países están muy bien. Tenemos talento, pero hay que trabajarlo y pulirlo. Creo que si tenemos esa mentalidad de cara al futuro, vamos a conseguir grandes cosas”, dijo.

Pero el jugador que hoy brilla en Europa no surgió de la nada. Su paso por el Feyenoord holandés (2022-2024) y su experiencia previa en la MLS con San Jose Earthquakes (2019-2022) fueron fundamentales para moldear al Marcos López que ahora representa las esperanzas peruanas.

Como un danés más...

En Dinamarca, el exjugador de Sporting Cristal se ha adaptado rápido al estilo físico y táctico de la Superligaen, una liga competitiva pero de menor exposición que las grandes ligas europeas. Antes de responder al llamado de la Bicolor para la última jornada doble de las Eliminatorias, se lució con un golazo de tiro libre contra el Randers.

“Me siento muy feliz de marcar mi primer gol”, declaró orgulloso. “Si eres un equipo top, tienes que estar afilado en cada partido”, destacó luego de marcar.

Su casa es el Parken Stadium, donde lo respaldan 38 mil almas semana a semana. Fuera de la cancha, López lleva una vida de perfil bajo en la capital danesa, una ciudad que combina modernidad con serenidad, rodeada de canales, palacios, castillos, bicicletas y parques como los Jardines de Tivoli. Extraña la sazón peruana y la familia, pero valora más la profesionalidad.

“La ciudad es maravillosa, se vive con mucha tranquilidad”, comentó en su primera entrevista como jugador del Copenhague.

El puente

En Rotterdam, vivió una transformación completa. El fútbol holandés, conocido por su énfasis en la técnica y la inteligencia táctica, pulió las virtudes naturales del defensor nacional y corrigió sus deficiencias.

Evolucionó de un lateral ofensivo a un defensor completo, capaz de contribuir en ambas fases del juego. Conoció lo que es jugar la Champions con el Feyenoord, ganando la experiencia necesaria para no intimidarse ante los grandes escenarios europeos.

López viene de ser titular con Perú ante Uruguay y Paraguay en el cierre de las Eliminatorias. / EITAN ABRAMOVICH

Antes, la MLS estadounidense le enseñó aspectos del profesionalismo que después aplicaría en el Viejo Continente. Ganó poco a poco la confianza necesaria para adaptarse a culturas diferentes, una habilidad que después sería crucial en su exitosa integración a Dinamarca.

La gran prueba

López llegó al Copenhagen a préstamo y su consolidación fue rápida. En diez meses, el cuadro danés quedó convencido y le ofreció contrato por las próximas cuatro temporadas.

Cerró la temporada pasada con el título de la Superliga danesa y salió campeón de la Copa de Dinamarca. Pero el desafío para la campaña 2025/26 es mayor: la fase de liga de la prestigiosa Champions.

Su debut en la nueva Liga de Campeones fue prometedor. Desde la banda izquierda, aportó para las victorias del Copenhagen frente al Drita de Kosovo y Malmo de Suecia. Luego brindó una asistencia en el empate 1-1 contra Basel de Suiza y participó en el triunfo clasificatorio de su equipo en la ronda de play-off. Demostró que está preparado para brillar en el máximo nivel europeo.

Entre los próximos rivales que enfrentarán los Leones figura nada menos que Barcelona. Esto significa que el peruano tendrá la responsabilidad de frenar a Lamine Yamal, una de las grandes promesas del fútbol mundial, de visita en Cataluña.

Copenhagen también visitará a Villarreal, Tottenham y Qarabag (Azerbaiyán). Además será anfitrión del Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Napoli y el Kairat Almaty de Kazajistán.

A los 25 años, López atraviesa una etapa de consolidación. Con contrato hasta 2028, tiene estabilidad para seguir evolucionando. Sus objetivos son claros: ser uno de los mejores laterales izquierdos de Europa y guiar a una selección peruana que sueña volver al Mundial. Desde la calmada Copenhague, representa el presente y futuro. Su historia demuestra que, con perseverancia y adaptación, es posible conquistar los escenarios más exigentes del fútbol mundial. Y lo mejor está por venir: enfrentar a Lamine Yamal y el Barcelona será solo el siguiente capítulo de una carrera en ascenso.

