Enrique Borja, el ídolo del ‘Chavo del 8’ que le anotó seis goles al Perú mundialista de los 70 y tuvo un récord que duró casi 30 años

“Y que yo era Enrique Borja, y que anotaba un gol… ¡Zas! ¡Zas! ¡Zas!”, fue una de las (tantas) frases célebres del ‘Chavo del 8’, aquel niño de la vecindad interpretado por el genio Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, cada vez que tenía un balón de fútbol mientras estaba con ‘Quico’ o ‘Don Ramón’. El ídolo de generaciones también tenía su ídolo y ese era el excelso ‘9’ de la selección mexicana que brilló en las décadas del 60 y 70.

Borja era muy mencionado cuando ‘El Chavo’ soñaba que era futbolista profesional y cada tanto gritaba su nombre, imaginando que anotaba en un estadio. “Gol de Enrique Borja”, gritaba en la vecindad.

“A partir de ahí se volvió algo impresionante, me hablaban de todas partes y me decían que el ‘Chavo’ decía que él era yo”, reconoció alguna vez el exfutbolista, hoy comentarista deportivo en el canal TUDN.

Borja debutó profesionalmente con los Pumas de la UNAM en 1964. Cinco años después, en el 69, fue fichado por el América por 400 mil pesos mexicanos en una operación polémica, ya que el entonces delantero no quería cambiar de equipo. Sin embargo, terminó cayendo en el equipo del que Roberto Gómez Bolaños era hincha y ahí se hizo leyenda. Fue goleador en las temporadas 1970, 1971 y 1972 en el fútbol mexicano.

El ‘Chavo del 8’ y su ídolo se conocieron en 2012. Y lo primero que le dijo Roberto a Enrique, sin el disfraz del adorable niño, fue “lo amo”. Esto se habría dado en el 2012 cuando se produjo uno de los tantos homenajes que se le hizo al recordado “Chespirito”. En la entrevista el exfutbolista mostró su gratitud y admiración por el actor.

“Esas cosas todavía lo sientes porque cuando estaban los programas de El Chavo del 8 yo no había visto el programa donde él me mencionaba. Todos me decían de El Chavo y ‘tú eres su ídolo’, y que ‘el gol de Borja’, ‘que quiere ser Borja’ y ‘se pelea con Quico’ (…) Yo no sabía hasta el día que lo conozco. Desde que lo conocí nos hicimos amigos”, indicó el exdeportista.

Un goleador nato que ‘vacunó’ a la selección peruana

Medía apenas metro 68, pero se las ingeniaba para ser la pesadilla de las defensas rivales. Enrique Borja jugó dos mundiales con la selección mexicana: Inglaterra 66 y México 70.

Previo al mundial que se realizó en su país, Borja se convirtió en el máximo goleador en partidos internacionales de su selección al superar a Horacio Casarín. Coincidentemente lo hizo tras anotarle un doblete a la selección peruana en un amistoso disputado en la ciudad de León que acabó con triunfo del cuadro centroamericano por 3-0. Aquel combinado bicolor se preparaba para disputar la Copa del Mundo un año después. En ese entonces, con 32 tantos -algunos le cuentan 31- estaba en la cima, aunque el récord se lo arrebató Carlos Hermosillo en 1997.

El protagonista de la serie televisiva era admirador de Enrique Borja. (Foto: Internet)

Esos dos goles no fueron los únicos del otrora delantero contra el combinado nacional. En octubre del 68, en un amistoso que se disputó en Lima y acabó 3-3, también marcó. El equipo local era dirigido por Didí y aquella tarde el once inicial de fue casi idéntico al que luego clasificó al Mundial de México: en el arco arrancó Luis Rubiños; en la defensa Eloy Campos, Orlando de la Torre, Chumpitaz y Nicolás Fuentes; en la volante Roberto Chale y Teófilo Cubillas; mientras que en ataque quedaron Julio Baylón, Pedro ‘Perico’ León, Enrique Casaretto y José del Castillo.

Luego, el 18 de marzo de 1970, convirtió otro gol en el empate en tierras aztecas. Los últimos dos los hizo en 1972, cuando México ganó 2-1 en casa y perdió 2-3 en la capital peruana. De esta manera, Enrique Borja anotó seis goles en cinco cotejos a la Bicolor.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.