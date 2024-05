Hace bien José del Solar en señalar que si los clubes no ceden sus jugadores para el próximo Sudamericano su presencia al mando de la selección Sub 20 no tiene sentido. En realidad, se ha tardado demasiado en decirlo.

El papelón del último torneo Sub 23 no puede repetirse. Si bien era poco lo que se esperaba de la selección por el mal trabajo que se realiza en menores desde hace décadas, participar sin sus mejores exponentes disminuyó aún más sus posibilidades y la expuso a una vergüenza mayúscula. Aquella vez, la bicolor consiguió un solo triunfo (1-0 sobre Chile) y se ubicó en la última posición del grupo en el que fue sembrada. Los directivos de los clubes se llenan la boca pontificando sobre la necesidad de formar jugadores para construir el futuro de nuestro fútbol, pero apenas detectan algún peligro sobre sus intereses, se hacen los desentendidos con una desfachatez absoluta. El pudor se les diluye, la sangre se les enfría y se valen de cualquier pretexto para eludir su responsabilidad. 💪🏻 𝗔𝘀𝗶́ 𝘃𝗶𝘃𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗶𝘂𝗻𝗳𝗼 𝗱𝗲 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 𝗦𝘂𝗯 𝟮𝟬 🇵🇪



🔜 El jueves vamos por otra alegría ante Costa Rica 🇨🇷 #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/dVf0AolneB — La Bicolor (@SeleccionPeru) May 7, 2024 Lo que resulta lisérgico es que algunos de los jugadores pedidos por Chemo ni siquiera son considerados por sus equipos en los partidos de la Liga 1. ¿Para qué los quieren entonces? No solo Dios es peruano, el perro del hortelano lo es también. En estas circunstancias, ni Del Solar ni cualquier otro entrenador puede realizar un trabajo medianamente adecuado. No faltará algún demagogo que señale que “la selección exige sacrificios” y que estos baches son los que deben “hacerla más fuerte”. Suficientes tonteras suelen decirse a diario en el fútbol peruano para justificar cualquier argumento deleznable con el fin de disfrazar la mezquindad de los clubes. Los objetivos se consiguen con trabajo serio y ello requiere, como se dice criollamente, que “todos se mojen”. Sin excepción. Pero la historia hay que contarla completa porque la federación también tiene mucho que decir. Recién el 16 arrancará el Torneo de Reservas, luego de meses sin saber qué ocurriría con este certamen y si, nuevamente, los jóvenes que buscan hacerse un lugar en la Primera División volverían a pasar un año en blanco, como ocurrió durante la pandemia. Bassco Soyer (17 años) y Víctor Guzmán (18) son las figuras de la Sub 20, ya debutaron en Alianza Lima pero apenas suman un puñado de minutos en la Liga 1. (Foto: FPF) Esta medida debería ir atada a una serie de incentivos -y obligaciones- para que la mayoría de los clubes realicen un trabajo de formación real, bajo una apuesta sincera y responsable por los menores, y dejen de ser centros de jubilación para jugadores de dos por medio que exhiben como único “mérito” en sus currículum haber nacido en otro país. La labor de un seleccionador es esa: seleccionar, no formar. La formación le corresponde a los clubes. Lo que está tratando de hacer la federación con el proyecto que encabeza Del Solar es suplir esa ausencia en la Videna. Dudo mucho que estos buenos deseos surtan efecto. Armar una nueva burbuja, sostenida con lo que además se consiga en el exterior a través de la labor de los scoutings, quizás consiga un fogonazo esperanzador. Pero un cambio estructural, no.