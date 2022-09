Cuando se creía que el caso Byron Castillo estaba cerrado, la corte de apelaciones de la FIFA sorprendió al fijar un horario para una nueva audiencia contra el actual jugador de Club León, a quien la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) acusa de ser colombiano y no ecuatoriano.

De acuerdo a La Tercera de Chile, la FIFA ya informó al jugador, a la federación de Ecuador, a la ANFP y a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que estén presentes en la audiencia que se realizará el próximo 15 de septiembre desde las 14:30 horas de Zúrich vía remota.

Publicación de 'La Tercera' sobre el caso Byron Castillo. / Captura de pantalla

Perú fue convocado porque, de acuerdo al citado medio, se sumó a los reclamos contra Byron Castillo luego de quedar fuera del Mundial Qatar 2022 a manos de Australia por la vía penal.

Cabe recordar que el abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo, se mostró en contra de la resolución inicial de la FIFA y ha repetido en varias ocasiones que el testimonio del lateral de la ‘Tri’ podría ser vital en el caso de investigación. Además, dejó en claro que desde Chile apelarían sí o sí.

“Aparentemente no habrá una investigación específica de la FIFA al jugador, y eso me preocupa mucho, porque cuando entramos solicitamos que se marcara una audiencia para escuchar al jugador. Él tiene que hablar y los órganos deportivos tienen que escuchar. Él es el principal testigo, la principal persona, el principal involucrado, el principal investigado. Tiene que hablar. Me preocupa mucho que la FIFA no lo haya llamado para una audiencia que sea de manera virtual para escucharlo. Yo entiendo que el jugador tendría que sí comparecer ante FIFA para hablar, para dar explicaciones. Y el hecho de que no se le convocó, me preocupa mucho”, declaraba el letrado.

¿QUÉ SOLICITA CHILE?

La ‘Roja’ pide que se castigue a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por uso de documentación falsa, se le quiten los puntos en las Eliminatorias donde jugó Byron Castillo, declarando de esta forma a Chile como cuarto en la tabla de posiciones. Puesto que da acceso directo a la Copa del Mundo.