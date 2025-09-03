Sigue la transmisión del partido de Chile vs. Brasil por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. (Photo by Javier TORRES / AFP)
/ JAVIER TORRES
Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. Brasil EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Monumental por la jornada 17 de las . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 04 de septiembre de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 8:30 PM de Chile, 9:30 PM de Argentina, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? Mega y Mega Go pasan el partido en Chile; además, en tierras brasileñas lo transmitirán SporTV, Globo. Y en Perú, lo podrás mirar por Latina TV y el canal de Youtube de Movistar Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

Chile vs. Brasil en vivo, Eliminatorias 2026: horario, canal que transmite y dónde ver
Chile vs. Brasil en vivo, mira el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

