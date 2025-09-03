Ver Chile vs. Brasil EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Monumental por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 04 de septiembre de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 8:30 PM de Chile, 9:30 PM de Argentina, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? Mega y Mega Go pasan el partido en Chile; además, en tierras brasileñas lo transmitirán SporTV, Globo. Y en Perú, lo podrás mirar por Latina TV y el canal de Youtube de Movistar Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

