Chile vs. Brasil en vivo online medirán fuerzas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos desde las 7 de la noche (horario peruano) y 9 de la noche (horario chileno). El partido es válido por la novena jornada de las Eliminatorias 2026 y se jugará el jueves 10 de octubre del 2024. Las alineaciones de los equipos, historial de duelos entre sí, guía de canales, transmisión online vía streaming por internet, pronósticos y más detalles del partido, lo podrás ver aquí, en El Comercio.

¿Cuándo juega Chile vs. Brasil por Eliminatorias 2026?

El partido por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026 entre Chile vs. Brasil se disputará este jueves 10 de octubre del 2024 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Horarios del partido Chile vs. Brasil HOY

El partido entre Chile vs. Brasil está programado para jugarse a partir de las 19:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 18:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Chile: 21:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

¿En qué canales pasan Chile vs. Brasil EN VIVO?

El partido de Chile vs. Brasil por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 será transmitido por el canal de ESPN y Chilevisión para todo el territorio ‘mapuche’, mientras que en Brasil, las señales habilitada para emitir el partido son las de Globo, Zapping, SporTV. En Perú, lo podrás mirar en las pantallas de Movistar Deportes.

¿Dónde puedo ver Chile vs. Brasil ONLINE por Eliminatorias?

Para que puedas ver la transmisión online vía streaming del partido entre Chile vs. Brasil online por internet tendrás que crearte una cuenta en Disney Plus, MiCHV y Movistar Plus; elegir un plan y escoger lo que más te gusta. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

Formaciones de Chile vs. Brasil

Chile : Brayan Cortés; Felipe Loyola (Fabián Hormazábal), Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Thomas Galdames; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Diego Valdés, Víctor Dávila; Eduardo Vargas.

: Brayan Cortés; Felipe Loyola (Fabián Hormazábal), Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Thomas Galdames; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Diego Valdés, Víctor Dávila; Eduardo Vargas. Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Telles; André, Bruno Guimaraes; Luiz Henrique, Lucas Paquetá, Raphinha; Rodrygo.

¿Dónde juegan Chile vs. Brasil?

El partido por Eliminatorias entre Chile vs. Brasil será en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, que es un recinto ubicado en la ciudad de Santiago, y tiene capacidad para albergar más de 45 mil espectadores.

Historial, Chile vs. Brasil

Los enfrentamientos entre Chile vs. Brasil a lo largo del tiempo han sido por el proceso Clasificatorio al Mundial, Copas de América, amistosos, etc. En total se han visto las caras en 75 oportunidades. El saldo es totalmente favorable para el ‘Scratch’, que lideran la tabla de victorias con 53, cayeron ante los mapuches 8 veces y los empates fueron 14.

Últimos partido de Eliminatorias, Chile vs. Brasil

Eliminatorias a Qatar 2022

Fecha 9: Chile 0-1 Brasil

Fecha 17: Brasil 4-0 Chile

Lista de convocados de la selección Chile

Arqueros: Brayan Cortés, Vicente Reyes y Lawrence Vigouroux

Brayan Cortés, Vicente Reyes y Lawrence Vigouroux Defensas: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames

Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames Volantes: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón,Esteban Pavez, Diego Valdézs y Luciano Cabral

Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón,Esteban Pavez, Diego Valdézs y Luciano Cabral Atacantes: Carlos Palacios, Darío Osorio, Víctor Dávila, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda

Lista de convocados de la selección Brasil

Arqueros : Alisson, Bento, Ederson

: Alisson, Bento, Ederson Defensas : Danilo, Wanderson, Abner, Guilherme Arana, Eder Militao, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Bremer

: Danilo, Wanderson, Abner, Guilherme Arana, Eder Militao, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Bremer Mediocampistas : André, Gerson, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, Rodrygo

: André, Gerson, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, Rodrygo Delanteros: Endrick, Igor Jesús, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Raphinha, Savinho y Vinícius Junior.

Tabla de posiciones, Eliminatorias 2026

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias. (Crédito: google).

En el duelo de la jornada, Chile recibirá a Brasil con el riesgo de sufrir heridas graves en caso de derrota del anfitrión y de alarmas que se encienden si cae el visitante.

El DT de Brasil, Dorival Junior, vive bajo fuertes críticas pero todavía tiene crédito pese a que la Seleção perdió cuatro de los últimos cinco partidos de la eliminatoria, una rareza histórica.

Aún no sonaron las alarmas en el gigante sudamericano. Porque es muy difícil que el pentacampeón mundial no clasifique a Norteamérica 2026 teniendo a mano un amigable sistema de seis boletos directos para la región y un repechaje para el séptimo, entre diez selecciones.

Pero la orgullosa Brasil está en horas bajas. Su juego es anodino, cansino y no explotan los jóvenes como Vinicius Jr (no jugará por lesión), Rodrygo o Endrick, llamados a tomar la posta de las grandes glorias.

En cambio, el entrenador de Chile, el argentino Ricardo Gareca, sí está al borde de la cornisa, en un incómodo penúltimo puesto (5 puntos en ocho juegos) en la clasificatoria.

Además del muy flojo desempeño de la Roja en el premundial, el Tigre Gareca sufre los embates de un peso pesado como Arturo Vidal, que lo ha cuestionado severamente por no convocarlo a él y a sus compañeros de la Generación Dorada, la que ganó las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América.