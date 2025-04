Chile y Brasil se enfrentan por las semifinales del Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17. ¿A qué hora juega Chile Sub 17 vs Brasil Sub-17? El partido se juega hoy, miércoles 9 de abril de 2025, desde las 18:00 horas de Chile y Brasil (4:00 PM hora peruana), en el estadio Jaime Morón de Cartagena. ¿Dónde ver? El partido se transmite en televisión a través de DirecTV Sports en Sudamérica, mientras que TVN pasa el juego gratis por señal abierta en Chile. También puedes seguir la transmisión online vía streaming por DirecTV GO (DGO) y ViX.

