Ver Chile vs. Perú EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Bicentenario de La Florida por amistoso de fecha FIFA 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 10 de octubre del 2025, a las 6:00 de la tarde (hora de Perú), que son las 8:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 5:00 PM de México. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido en Chile. Mientras que en Perú, la transmisión del amistoso va por América TV, ATV y Movistar Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

