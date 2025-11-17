Ver Chile vs. Perú EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Fisht por partido amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 18 de mayo de 2025, a las 12:00 p.m. (hora peruana), que son las 2:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 11:00 AM de México y las 7:00 PM de España. ¿Dónde ver? Chilevisión y ESPN transmiten el partido en Chile y por streaming Disney+ Premium. Mientras que en Perú lo pasa América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) por señal abierta y Movistar Deportes (Canal 3) por cable. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

