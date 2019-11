Por decisión de los jugadores, este miércoles se canceló el amistoso Perú vs. Chile que se iba a jugar el martes 19 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Esta situación no dejó nada contento al técnico Reinaldo Rueda, quien habló en conferencia de prensa, cuestionó la decisión y dejó abierta la chance de renunciar.

Reinaldo Rueda habló en conferencia luego de la suspensión del amistoso Perú vs. Chile (13/11/19)

“Los jugadores se reunieron y tomaron esta decisión en solidaridad con la causa social de lo que vive el país. Yo como extranjero estoy en una posición neutral en los temas políticos, es lamentable y muy triste lo que está pasando”, dijo de entrada el entrenador de nacionalidad colombiana para explicar el por qué de no jugar en Lima.

Sin embargo, señaló que esta decisión no la comparte del todo. Y por el contrario, la criticó. “Para nosotros es una vergüenza cancelar el amistoso con Perú y espero que ellos entiendan la situación. Cuando llegaron, los jugadores estaban motivadísimos, pero tras haber visto lo que pasa en el país, quizá ahí cambiaron su decisión”.

¿Renunciará?

Ante la falta de amistosos por parte de la selección de Chile, adulta y Sub 23, Reinaldo Rueda confesó que desde el día en que se canceló la gira de ‘La Rojita’ por España, piensa en renunciar.

“Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir”, aseguró el técnico colombiano, a quien le preguntaron si pensaba renunciar. Su respuesta fue contundente “al buen entendedor pocas palabras. Si los jugadores no están disponibles, el espíritu de estar yo aquí se pierde”.

Pero hacerlo no es tan fácil. El entrenador de la selección de Chile indicó que tendrá que sentarse con los integrantes de la ANFP para tomar la decisión.

