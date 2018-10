Chile vs. Perú EN VIVO: Arturo Vidal estuvo cerca del 1-0 con un insólito remate | VIDEO En el Chile vs. Perú, Arturo Vidal se encontró con un balón en campo peruano y no dudó en intentar sorprender a Pedro Gallese

Arturo Vidal estuvo muy cerca de anotar a favor de Chile | Foto: captura