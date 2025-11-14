Ver Chile vs. Rusia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi por amistoso internacional de fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 15 de noviembre del 2025, a las 9:00 de la mañana (hora peruana), que son las 12:00 PM de Chile y Argentina y las 8:00 AM de México. ¿Dónde ver? ESPN, Chilevisión, Disney Plus y Zapping Sports transmiten el duelo en Chile. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

