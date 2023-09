Vía Chilevisión, no te pierdas el partidazo entre Chile vs. Colombia en vivo y gratis por la fecha 2 de las Eliminatorias 2026, este martes 12 de septiembre. El encuentro está pactado para iniciar a las 19:30 horas de Colombia y 21:30 horas de Chile, desde el Estadio Monumental de Chile, un recinto con capacidad para albergar a 43 667 espectadores. ‘La Roja’ llega a este duelo con una derrota en sus hombros ante Uruguay por 3-1, en donde Arturo Vidal los salvó de la goleada en Montevideo. Recordemos que los ‘cafeteros’ no caen ante Chile en el certamen camino a un Mundial desde el 2009.

