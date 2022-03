Mira Chilevisión (CHV) este martes 29 de marzo y sigue el partido Chile vs. Uruguay por la Fecha 18 de las Eliminatorias Qatar 2022, un partidazo de pronóstico reservado que es vital para La Roja, pues se juegan su última carta para poder clasificar al Mundial que se vivirá en noviembre de este año. Al equipo de Martín Lasarte no le queda más margen de error y deberán ganar sí o sí este partido y esperar a que Perú y Colombia no ganen sus partidos ante Paraguay y Venezuela, respectivamente.

Los partidos no se acaban hasta que el árbitro dé el pitazo final. A esa ilusión se aferran los chilenos, aunque reconocen que se trata de una posibilidad muy remota. “Todavía no termina. Tenemos un partido, tenemos chances. El que no cree, mala suerte. Nosotros tenemos mucha fe”, dijo al término del mazazo ante Brasil, el volante Arturo Vidal, uno de los pilares de la Generación Dorada que llevó a Chile a ganar su primera Copa América, en Santiago en 2015, y revalidar su título un año más tarde en el torneo centenario realizado en Estados Unidos.

A esa generación, pertenecen también Alexis Sánchez, compañero de Vidal en el Inter de Milán, el arquero Claudio Bravo; Gary Medel, Mauricio Isla y Charles Aránguiz, entre otros. “En el fútbol todo puede ocurrir. Nosotros tenemos que ganar nuestro partido y lógicamente esperar que haya algunos resultados que nos ayuden”, afirmó por parte del DT de los chilenos, Martín Lasarte.

¿DÓNDE VER CHILEVISIÓN EN VIVO? | Chile vs. Uruguay por Eliminatorias

Chilevisión es un canal de señal abierta y en territorio chileno puedes verlo totalmente gratis en algunos de los canales antes mencionados. Es así que podrás disfrutar desde la comodidad de tu tablet o celular la programación de CHV y, por supuesto los partidos de La Roja en su camino a Qatar 2022.

Links para descargar Chilevisión app

CANALES DE TV PARA VER CHILEVISIÓN EN VIVO

VTR: Canal 21(Santiago)/711

DirecTV: Canal 151/1151

Movistar: Canal 121/811

Claro: Canal 55/555

TuVes HD: Canal 57

Entel: Canal 66

Mundo: Canal 15/515

GTD/Telsur: Canal 21/27

CHILE VS. URUGUAY: HORARIOS Y CANALES DE TRANSMISIÓN

El partido Chile vs. Uruguay empieza desde las 20:30 horas de Santiago y Montevideo. Además, los canales de transmisión encargados de pasar el partido serán Chilevisión y TNT Sports en Chile mientras que en Uruguay será VTV o VTV Plus.

CHILE VS. URUGUAY: POSIBLES ALINEACIONES

Chile: Brayan Cortés; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Charles Aránguiz, Claudio Baeza, Arturo Vidal; Joaquín Montecinos, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez.

Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araújo, Diego Godín, Josema Giménez, Mathías Olivera; Facundo Pellistri, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta; Darwin Núñez y Luis Suárez.

