Chilevisión EN VIVO: es el canal que transmite el partido de Chile vs. Rusia por partido amistoso de la fecha FIFA. ¿Cómo ver Chilevisión EN VIVO? Para que puedas ver Chilevisión EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Claro TV, Movistar TV, DirecTV, Entel, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de CHV.
