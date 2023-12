Tras la molestia expresada por el volante Sergio Peña ante las críticas de algunos exfutbolistas contra los jugadores de la selección peruana, Roberto ‘El Chorrillano’ Palacios, quien fue referente de la blanquirroja, respondió que los seleccionados deberían “trabajar más para poder salir del momento difícil” en el que están , tal como él lo hizo en su momento.

Palacios indicó que sus opiniones no fueron personales contra algún jugador en específico, sino que fueron de manera general, pues enfatizó que su posición busca que el futbolista crezca y que se concentre en trabajar y mejorar.

🗣️Roberto Palacios, exjugador de la Selección peruana🇵🇪: "Algunas veces los chicos salen a hablar que uno los critica, pero uno como futbolista también fue criticado y más allá de hablar, me quedé callado y pensé en lo que debía mejorar" pic.twitter.com/SugWaa2DjI — Ovacion.pe (@ovacionweb) December 13, 2023

“A veces algunos chicos salen a hablar que uno los critica; no es lo que critique personalmente, sino que tengo que hablar las cosas como son. Dentro del campo son 11 jugadores que tienen que romperse el alma, puede ser que el técnico que plantee mal, pero lo que no te puede faltar es la entrega, el amor por la camiseta, eso no lo digo ahorita, lo digo en general, para los que están, para los que van a llegar y para lo que en el futuro puedan estar ahí y quieran soñar de ponerse la camiseta de la selección”, expresó ‘El Chorrillano’ en un video que publicó radio Ovación.

“Entiendan, yo no estoy criticando, estoy hablando como tienen que ser, no nos quedemos callados tampoco, y lamentablemente a veces el futbolista, como en mi tiempo, me criticaron, me tuve que callar, trabajar más para poder salir del momento difícil en que estaba, y eso es lo que tiene que hacer la mayoría”, agregó.

“En vez de estar hablando o diciendo cosas o publicando cosas deberían ponerse a pensar en que estoy haciendo mal, en que tengo que mejorar para que las críticas ya no sean negativas sino sean positivas”, enfatizó Roberto Palacios.

El caso

Sergio Peña, jugador del Malmö de Suecia, cuestionó a los exfutbolistas que critican a la selección peruana por el mal momento que pasan en las Eliminatorias al Mundial 2026 y les enrostró que en su momento no disputaron ni un repechaje para el Mundial.

“Todo el mundo critica, incluso los exjugadores. Es un tema que me tiene harto. Hay exjugadores y exjugadores, que venga Claudio (Pizarro) es diferente que venga, no voy a decir nombres, pero que otros jugadores que están hablando cuando en su momento no llegaron ni siquiera al repechaje”, señaló Peña al programa “Entre ceja y ceja”.